Vinculan a proceso a detenido con más de 26 kilos de droga en Saltillo

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila, obtuvo la vinculación a proceso de un individuo por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, tras un operativo derivado de una denuncia anónima. La detención fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, donde fue asegurado Cristofer “N”, junto con un vehículo y una cantidad significativa de narcóticos.

ASEGURAN CARGAMENTO DE METANFETAMINA Y MARIGUANA De acuerdo con la carpeta de investigación, al momento de su captura le fueron decomisados 14 kilos 626 gramos de clorhidrato de metanfetamina, así como 11 kilos 658 gramos de cannabis sativa, sustancias que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Tras integrar los datos de prueba, la autoridad federal solicitó audiencia inicial ante el juez de control, quien determinó procedente la vinculación a proceso del imputado. IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA YA ABREN INVESTIGACIÓN Como medida cautelar, el órgano jurisdiccional dictó prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se robustecerán las indagatorias.

La FGR reiteró que, conforme al debido proceso, la persona señalada se presume inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente. Asimismo, la institución reafirmó su compromiso en la persecución de delitos federales e hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar mediante denuncias anónimas, disponibles las 24 horas del día en distintas regiones del Estado.

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