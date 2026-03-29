Vinculan a proceso a tres personas en Saltillo por transporte de más de 11 kilos de heroína

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Saltillo
/ 29 marzo 2026
    Vinculan a proceso a tres personas en Saltillo por transporte de más de 11 kilos de heroína
    La droga asegurada, con un peso superior a los 11 kilogramos, fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación. CORTESÍA

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de tres personas por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de heroína, tras un operativo realizado en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con la información oficial, derivado de trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y en conjunto con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), fueron detenidos José “N”, Alicia “N” y Renato “N”, quienes presuntamente transportaban droga en un vehículo.

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Durante la revisión de la unidad en la que se desplazaban los imputados, las autoridades localizaron 11 kilos 402 gramos con 700 miligramos de heroína, ocultos en el interior de un tubo de metal ubicado en la parte trasera del automóvil, lo que derivó en su aseguramiento.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila de Zaragoza, integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial.

Tras analizar los elementos presentados, el juez de control determinó vincular a proceso a los tres detenidos, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la autoridad ministerial podrá recabar más pruebas relacionadas con el caso.

La FGR reiteró que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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