Viven la Ruta Recreativa con pan de muerto, disfraces y adopciones

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Saltillo
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    Viven la Ruta Recreativa con pan de muerto, disfraces y adopciones
    Las familias se congregaron en la Ruta Recreativa para disfrutar de los disfraces y las actividades de convivencia por el Día de Muertos. CORTESÍA

Cientos de familias acudieron al paseo dominical en la Venustiano Carranza; se ofrecieron consultas médicas, vacunación antirrábica y actividades de proximidad social

Cientos de saltillenses, muchos de ellos en familia, iniciaron el mes de noviembre conviviendo y realizando activación física en la Ruta Recreativa, sobre el bulevar Venustiano Carranza. La jornada combinó el paseo dominical con servicios gratuitos y actividades temáticas por el Día de Muertos.

Agentes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, caracterizados con disfraces alusivos a la fecha, convivieron con los asistentes. Además de tomarse fotografías con la ciudadanía, los oficiales repartieron café y pan de muerto como parte de las acciones de proximidad social para fortalecer la confianza.

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En el mismo espacio, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo en el que brindó consultas médicas generales y realizó detecciones de diabetes e hipertensión.

El servicio también incluyó la aplicación de vacunas antirrábicas y desparasitación para las mascotas de los asistentes.

$!La Ruta Recreativa también ofreció espacio para las mascotas, quienes recibieron servicios gratuitos de salud.
La Ruta Recreativa también ofreció espacio para las mascotas, quienes recibieron servicios gratuitos de salud. CORTESÍA

A través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, se ofrecieron varios animales en adopción a quienes estuvieron interesados, siguiendo el procedimiento correspondiente.

$!La jornada incluyó actividades lúdicas y el reparto de pan de muerto y café para los asistentes.
La jornada incluyó actividades lúdicas y el reparto de pan de muerto y café para los asistentes. CORTESÍA

La Ruta Recreativa se mantendrá activa todos los domingos en el tramo del bulevar Venustiano Carranza comprendido entre Baja California y Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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