Viven la Ruta Recreativa con pan de muerto, disfraces y adopciones
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Cientos de familias acudieron al paseo dominical en la Venustiano Carranza; se ofrecieron consultas médicas, vacunación antirrábica y actividades de proximidad social
Cientos de saltillenses, muchos de ellos en familia, iniciaron el mes de noviembre conviviendo y realizando activación física en la Ruta Recreativa, sobre el bulevar Venustiano Carranza. La jornada combinó el paseo dominical con servicios gratuitos y actividades temáticas por el Día de Muertos.
Agentes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, caracterizados con disfraces alusivos a la fecha, convivieron con los asistentes. Además de tomarse fotografías con la ciudadanía, los oficiales repartieron café y pan de muerto como parte de las acciones de proximidad social para fortalecer la confianza.
En el mismo espacio, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo en el que brindó consultas médicas generales y realizó detecciones de diabetes e hipertensión.
El servicio también incluyó la aplicación de vacunas antirrábicas y desparasitación para las mascotas de los asistentes.
A través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, se ofrecieron varios animales en adopción a quienes estuvieron interesados, siguiendo el procedimiento correspondiente.
La Ruta Recreativa se mantendrá activa todos los domingos en el tramo del bulevar Venustiano Carranza comprendido entre Baja California y Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.