Viven la Ruta Recreativa con pan de muerto, disfraces y adopciones

Cientos de saltillenses, muchos de ellos en familia, iniciaron el mes de noviembre conviviendo y realizando activación física en la Ruta Recreativa, sobre el bulevar Venustiano Carranza. La jornada combinó el paseo dominical con servicios gratuitos y actividades temáticas por el Día de Muertos.

Agentes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, caracterizados con disfraces alusivos a la fecha, convivieron con los asistentes. Además de tomarse fotografías con la ciudadanía, los oficiales repartieron café y pan de muerto como parte de las acciones de proximidad social para fortalecer la confianza.