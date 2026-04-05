Volcadura en la carretera 57 deja cinco lesionados; viajaban de Estados Unidos a Saltillo

Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde-noche de este domingo en el kilómetro 45 de la carretera federal 57, en el tramo Kimberly–Santa Cruz, luego de que se reportara la salida de camino y volcadura de un vehículo particular.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes localizaron la unidad volcada a un costado de la vialidad, con varios ocupantes en su interior que presentaban diversas lesiones. De inmediato, los rescatistas iniciaron las labores para brindar auxilio a los afectados y asegurar la zona, a fin de evitar mayores riesgos para otros automovilistas.

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De acuerdo con el testimonio del conductor, el grupo de pasajeros regresaba de Estados Unidos tras haber pasado el fin de semana en la ciudad de Eagle Pass. Señaló que se dirigían hacia Saltillo cuando, por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control del vehículo, lo que derivó en la salida del camino y la posterior volcadura.

Paramédicos que arribaron al sitio proporcionaron atención prehospitalaria a los lesionados, quienes presentaban golpes contusos y otras afectaciones derivadas del accidente. Tras una primera valoración, cinco personas —tres adultos y dos menores de edad— fueron trasladadas en código amarillo al hospital del ISSSTE en Saltillo, donde recibirían atención médica especializada y se determinaría la gravedad de sus lesiones.

En tanto, autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron con las diligencias necesarias para esclarecer las causas del percance y deslindar responsabilidades. La circulación en la zona se vio parcialmente afectada durante las maniobras de rescate y retiro del vehículo siniestrado.