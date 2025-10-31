Vuelca acelerado tras derribar dos pinos al sur de Saltillo

Un fuerte accidente se registró la tarde de ayer jueves sobre la calzada Antonio Narro, al sur de Saltillo, luego de que el conductor de un vehículo Volkswagen perdiera el control y terminara con la unidad volcada.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando el automóvil circulaba a exceso de velocidad. Al tomar una curva, el conductor subió al camellón central, derribando dos pinos antes de quedar con las llantas hacia arriba. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: acusado de violencia familiar paga reparación de mil 500 pesos y queda en libertad