Vuelca acelerado tras derribar dos pinos al sur de Saltillo

Saltillo
/ 31 octubre 2025
    Vuelca acelerado tras derribar dos pinos al sur de Saltillo
    Dos pinos del camellón central fueron derribados durante el accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor logró salir por sus propios medios sin resultar lesionado, mientras autoridades de Tránsito Municipal aseguraron la zona y consignaron el percance al Ministerio Público

Un fuerte accidente se registró la tarde de ayer jueves sobre la calzada Antonio Narro, al sur de Saltillo, luego de que el conductor de un vehículo Volkswagen perdiera el control y terminara con la unidad volcada.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando el automóvil circulaba a exceso de velocidad. Al tomar una curva, el conductor subió al camellón central, derribando dos pinos antes de quedar con las llantas hacia arriba.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: acusado de violencia familiar paga reparación de mil 500 pesos y queda en libertad

$!El conductor logró salir por sus propios medios sin presentar lesiones de gravedad.
El conductor logró salir por sus propios medios sin presentar lesiones de gravedad. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El percance se registró a la altura de la colonia Hacienda Narro, provocando la movilización de elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaron labores de abanderamiento para evitar otro incidente y tomaron conocimiento de lo sucedido.

Por fortuna, el conductor no presentó lesiones de gravedad y logró salir del vehículo por sus propios medios, sin necesidad de atención médica de urgencia.

Finalmente, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades y continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

