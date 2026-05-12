Menor en patín del diablo se impacta contra auto, en Saltillo

El menor Edson N., de apenas 12 años de edad, terminó internado en la clínica 82 del IMSS luego de sufrir un accidente mientras conducía un patín del diablo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Libertad y la calle Genaro García, en la colonia Tierra y Libertad, al oriente de Saltillo. De acuerdo con testigos, el preadolescente descendía a gran velocidad por una pendiente del bulevar principal; sin embargo, no tomó las debidas precauciones y no logró frenar a tiempo.

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Al llegar al cruce con la calle Genaro García, el menor se impactó contra la parte lateral izquierda de un vehículo Mazda que circulaba por la zona. Tras caer al pavimento, una de las piernas del menor fue alcanzada por el automóvil. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y aseguraron al conductor del vehículo, identificado como Carlos Alfonso Díaz Esquivel.

Familiares del lesionado solicitaron su traslado a la clínica 82 del IMSS, donde sería sometido a estudios de rayos X para descartar posibles fracturas. En tanto, el conductor permanecerá a disposición de la agencia investigadora del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.