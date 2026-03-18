Saltillo: hijas de mujer hallada sin vida siguen bajo resguardo de PRONNIF

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Saltillo: hijas de mujer hallada sin vida siguen bajo resguardo de PRONNIF
    Según se informó por parte de las autoridades, la prioridad en el caso fue el resguardo de las menores. ESPECIAL

La Fiscalía General del Estado confirmó que se trató de un suicidio el caso de la mujer localizada en la colonia Vista Hermosa; Las menores permanecen bajo resguardo de PRONNIF ante la falta de una red familiar

En Saltillo, una serie de eventos culminó con el hallazgo del cuerpo de una mujer en un arroyo al oriente de la ciudad. La fallecida fue identificada como la madre de tres menores de edad. En noviembre, presuntamente intentó privarlas de la vida al incendiar el tejabán donde residían.

El hallazgo se realizó este fin de semana. Se confirmó que la mujer se privó de la vida por ahorcamiento. El cuerpo fue localizado junto a una cuerda y presentaba daños considerables causados por la fauna del lugar.

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Este suceso ocurre meses después de que se iniciara una investigación en su contra por la agresión hacia sus hijas. Esto derivó en la intervención inmediata de las autoridades de protección infantil.

La Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF) aseguró que las tres menores se encuentran bajo su resguardo desde noviembre. En ese momento se atendió el reporte de la agresión.

Según informó la PRONNIF, la decisión de mantener a las menores bajo la protección del Estado se tomó tras una investigación. Se determinó que no existía una red familiar apta para brindarles los cuidados necesarios en ese momento.

Respecto al protocolo seguido con la madre tras el incidente de noviembre, se comentó que, aunque el enfoque principal es la protección de las menores, se realizan también canalizaciones a otras instituciones para brindar apoyo integral a los padres. En casos de violencia familiar, las madres suelen ser enviadas al Centro de Empoderamiento de las Mujeres. Ahí reciben seguimiento psicológico y legal.

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En este caso, no se ha dado a conocer si la mujer contaba con apoyo psicológico o psiquiátrico. En la PRONNIF también se gestionan servicios gratuitos en centros de salud mental. Además, se ofrecen terapias para los padres. El objetivo es que puedan retomar una actitud de responsabilidad y cuidado hacia sus hijos.

Actualmente, las tres hijas permanecen bajo una medida de resguardo emitida por la propia procuraduría. Esto busca garantizar su seguridad física y emocional ante el entorno de riesgo en el que vivían. Las autoridades continuarán con el proceso correspondiente. Se definirá el futuro de las menores ante la ausencia de su madre y la falta de una red familiar de apoyo inmediata.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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