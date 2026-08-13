Vuelca camión cargado de melones en la Saltillo-Torreón

Una volcadura de un camión de carga que transportaba melones se registró sobre el kilómetro 32 de la carretera libre Saltillo-Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador aparentemente se quedó dormido mientras conducía, lo que provocó que la unidad saliera del camino y terminara sobre el camellón central, recostada sobre uno de sus costados.