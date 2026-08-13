Vuelca camión cargado de melones en la Saltillo-Torreón
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El operador aparentemente se quedó dormido y salió del camino a la altura del kilómetro 32; no se reportaron personas lesionadas
Una volcadura de un camión de carga que transportaba melones se registró sobre el kilómetro 32 de la carretera libre Saltillo-Torreón.
De acuerdo con los primeros reportes, el operador aparentemente se quedó dormido mientras conducía, lo que provocó que la unidad saliera del camino y terminara sobre el camellón central, recostada sobre uno de sus costados.
Pese al accidente, no se reportaron personas lesionadas. El operador se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades.
La carga tenía como destino una empresa de un mercado de Saltillo, que envió otro camión para realizar el traspaso de los melones y continuar con su traslado.
Personal de la Guardia Nacional acudió para tomar conocimiento del accidente, asegurar la zona y prevenir posibles actos de rapiña mientras se realizaban las maniobras.