Vuelca camión cargado de melones en la Saltillo-Torreón

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    Vuelca camión cargado de melones en la Saltillo-Torreón
    El camión terminó volcado sobre el camellón central de la carretera. ULISES MARTÍNEZ

El operador aparentemente se quedó dormido y salió del camino a la altura del kilómetro 32; no se reportaron personas lesionadas

Una volcadura de un camión de carga que transportaba melones se registró sobre el kilómetro 32 de la carretera libre Saltillo-Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador aparentemente se quedó dormido mientras conducía, lo que provocó que la unidad saliera del camino y terminara sobre el camellón central, recostada sobre uno de sus costados.

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Pese al accidente, no se reportaron personas lesionadas. El operador se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades.

$!El operador se retiró del lugar tras el accidente, en el que no se reportaron personas lesionadas.
El operador se retiró del lugar tras el accidente, en el que no se reportaron personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

La carga tenía como destino una empresa de un mercado de Saltillo, que envió otro camión para realizar el traspaso de los melones y continuar con su traslado.

$!Otra unidad fue enviada para realizar el traslado de los melones y continuar con la entrega de la mercancía.
Otra unidad fue enviada para realizar el traslado de los melones y continuar con la entrega de la mercancía. ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Guardia Nacional acudió para tomar conocimiento del accidente, asegurar la zona y prevenir posibles actos de rapiña mientras se realizaban las maniobras.

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