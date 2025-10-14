Vuelca camión con siete toneladas de cerveza en la Saltillo-Torreón
Varias personas se acercaron al lugar del accidente para recoger parte de la mercancía esparcida, antes de que la Policía Municipal asegurara la zona
Un camión que transportaba alrededor de siete toneladas de cerveza volcó la tarde de este martes en la carretera a Torreón, a la altura del kilómetro 9, en el tramo con dirección a General Cepeda.
El accidente ocurrió cerca de las 12:00 horas cuando el operador perdió el control de la unidad, que terminó recostada sobre la cinta asfáltica.
De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo transportaba aproximadamente mil 200 cajas de cerveza en botella y lata de diferentes marcas.
El conductor, al perder el control, salió del camino e intentó reincorporarse, pero la maniobra no tuvo éxito, por lo que terminó volcado sobre su costado izquierdo, quedando a un lado de la vía. Afortunadamente, no presentó lesiones, según confirmaron las autoridades que acudieron al lugar.
Minutos después del accidente, personas que circulaban por la zona se acercaron para recoger parte de la mercancía esparcida. Varias cajas fueron abiertas y trasladadas por los curiosos antes de la llegada de la policía.
Elementos de la Policía Municipal aseguraron la zona para evitar incidentes por robo. La mercancía fue finalmente recuperada y resguardada por las autoridades para su entrega correspondiente.
El tráfico en el tramo se vio afectado mientras se retiraba el camión y se limpiaba el área. La vialidad se reabrió una vez concluidas las maniobras, con apoyo de grúas.