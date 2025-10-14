Vuelca camión con siete toneladas de cerveza en la Saltillo-Torreón

Un camión que transportaba alrededor de siete toneladas de cerveza volcó la tarde de este martes en la carretera a Torreón, a la altura del kilómetro 9, en el tramo con dirección a General Cepeda.

El accidente ocurrió cerca de las 12:00 horas cuando el operador perdió el control de la unidad, que terminó recostada sobre la cinta asfáltica.

