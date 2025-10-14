Vuelca camión con siete toneladas de cerveza en la Saltillo-Torreón

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    Vuelca camión con siete toneladas de cerveza en la Saltillo-Torreón
    Elementos de la Policía Municipal aseguraron la zona para evitar robo de mercancía. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Varias personas se acercaron al lugar del accidente para recoger parte de la mercancía esparcida, antes de que la Policía Municipal asegurara la zona

Un camión que transportaba alrededor de siete toneladas de cerveza volcó la tarde de este martes en la carretera a Torreón, a la altura del kilómetro 9, en el tramo con dirección a General Cepeda.

El accidente ocurrió cerca de las 12:00 horas cuando el operador perdió el control de la unidad, que terminó recostada sobre la cinta asfáltica.

TE PUEDE INTERESAR: Joven se quita la vida en su domicilio en Ramos Arizpe; depresión, presunta causa

$!Camión de cerveza volcado sobre la carretera a Torreón tras perder el control el conductor.
Camión de cerveza volcado sobre la carretera a Torreón tras perder el control el conductor. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo transportaba aproximadamente mil 200 cajas de cerveza en botella y lata de diferentes marcas.

El conductor, al perder el control, salió del camino e intentó reincorporarse, pero la maniobra no tuvo éxito, por lo que terminó volcado sobre su costado izquierdo, quedando a un lado de la vía. Afortunadamente, no presentó lesiones, según confirmaron las autoridades que acudieron al lugar.

$!El tráfico se vio afectado mientras se realizaban las maniobras de recuperación de la unidad.
El tráfico se vio afectado mientras se realizaban las maniobras de recuperación de la unidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Minutos después del accidente, personas que circulaban por la zona se acercaron para recoger parte de la mercancía esparcida. Varias cajas fueron abiertas y trasladadas por los curiosos antes de la llegada de la policía.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron la zona para evitar incidentes por robo. La mercancía fue finalmente recuperada y resguardada por las autoridades para su entrega correspondiente.

$!Curiosos se acercaron a recoger parte de la cerveza esparcida antes de la llegada de autoridades.
Curiosos se acercaron a recoger parte de la cerveza esparcida antes de la llegada de autoridades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El tráfico en el tramo se vio afectado mientras se retiraba el camión y se limpiaba el área. La vialidad se reabrió una vez concluidas las maniobras, con apoyo de grúas.

Temas


accidentes viales
Cerveza
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Ulises Martínez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros