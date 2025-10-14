Joven se quita la vida en su domicilio en Ramos Arizpe; depresión, presunta causa
Autoridades estatales investigan que la causa que lo orilló a quitarse la vida es el presunto abandono de su pareja y su hija
Un joven fue localizado sin vida la mañana de este martes en el patio de su vivienda ubicada en la calle Abulón de la colonia Villasol, al poniente de Ramos Arizpe. Autoridades tomaron conocimiento del hecho como suicidio por ahorcamiento.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando el padre del joven, identificado como Óscar Manuel “N”, acudió al domicilio tras no obtener respuesta a varias llamadas telefónicas desde temprano.
Al ingresar por un costado de la vivienda, para entrar por la puerta trasera, encontró a su hijo suspendido de una barda y dio aviso al número de emergencias, 911, pidiendo una ambulancia.
Paramédicos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar y confirmaron que Julio Ismael “N”, de 24 años, ya no presentaba signos vitales.
El cuerpo fue localizado, con una cuerda de nylon atada al cuello y sujeta al otro extremo a una varilla de la barda, vestía playera roja, pantalón de mezclilla azul y calcetines grises, sin calzado.
Conforme las declaraciones del hermano del fallecido, Erick Eduardo “N”, el joven se encontraba solo desde el domingo, luego de haberse separado de su esposa, quien se llevó a su hija.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.