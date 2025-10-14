Joven se quita la vida en su domicilio en Ramos Arizpe; depresión, presunta causa

Un joven fue localizado sin vida la mañana de este martes en el patio de su vivienda ubicada en la calle Abulón de la colonia Villasol, al poniente de Ramos Arizpe. Autoridades tomaron conocimiento del hecho como suicidio por ahorcamiento.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando el padre del joven, identificado como Óscar Manuel “N”, acudió al domicilio tras no obtener respuesta a varias llamadas telefónicas desde temprano.

Al ingresar por un costado de la vivienda, para entrar por la puerta trasera, encontró a su hijo suspendido de una barda y dio aviso al número de emergencias, 911, pidiendo una ambulancia.

Paramédicos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar y confirmaron que Julio Ismael “N”, de 24 años, ya no presentaba signos vitales.