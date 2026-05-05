Vuelca conductor ebrio tras chocar contra transporte de personal en el oriente de Saltillo

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    Vuelca conductor ebrio tras chocar contra transporte de personal en el oriente de Saltillo
    El accidente se registró cuando el conductor intentó incorporarse de carriles centrales a laterales sin percatarse de la presencia de un camión de transporte de personal. ULISES MARTÍNEZ

El conductor fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal luego de intentar retirarse del lugar del accidente, por lo que quedó a disposición de las autoridades

Un automovilista en estado de ebriedad quedó detenido luego de ocasionar un accidente en el que, además de dañar su vehículo y un camión de transporte de personal, terminó volcado sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Zaragoza, en Saltillo.

Alrededor de las 09:45 horas se registró el percance, en el que participó un vehículo Chevrolet Sonic, conducido por José Israel ¨N¨, de 27 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-cateo-en-la-bellavista-deja-cuatro-detenidos-y-aseguran-droga-LO20480694
$!El camión involucrado salió del camino y se subió al camellón central tras el impacto, quedando varado en el lugar con daños visibles en su estructura.
El camión involucrado salió del camino y se subió al camellón central tras el impacto, quedando varado en el lugar con daños visibles en su estructura. ULISES MARTÍNEZ

El joven, quien se encontraba en estado de ebriedad, circulaba por Fundadores con dirección al Centro. Al llegar al puente de la colonia Zaragoza, intentó cambiar de los carriles centrales a los laterales.

Sin embargo, debido a su estado, no se percató de que un camión de transporte de personal se incorporaba a los carriles centrales y, al intentar ganarle el paso, no lo logró, impactando con su lado derecho el costado delantero izquierdo del camión.

$!El automóvil Chevrolet Sonic terminó con las llantas hacia arriba tras dar varias volteretas, lo que movilizó a autoridades de Tránsito Municipal en el sector.
El automóvil Chevrolet Sonic terminó con las llantas hacia arriba tras dar varias volteretas, lo que movilizó a autoridades de Tránsito Municipal en el sector. ULISES MARTÍNEZ

Tras el golpe, el vehículo de transporte de personal salió del camino y se subió al camellón central, avanzando sobre este hasta casi llegar a los carriles laterales, donde quedó detenido.

Por su parte, el automóvil, ya sin control, comenzó a dar volteretas y terminó sobre su toldo, arrastrándose varios metros y quedando con las llantas hacia arriba.

$!El responsable fue detenido por un oficial de tránsito luego de intentar huir del lugar, tras protagonizar el percance que dejó únicamente daños materiales.
El responsable fue detenido por un oficial de tránsito luego de intentar huir del lugar, tras protagonizar el percance que dejó únicamente daños materiales. ULISES MARTÍNEZ

El conductor logró salir del vehículo e intentó escapar sin conseguirlo, ya que un oficial de Tránsito Municipal que tomó conocimiento del accidente lo observó y le dio alcance para detenerlo y asegurarlo.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Se solicitó la intervención de las aseguradoras para cubrir los daños; en caso de no contar con seguro, el hecho sería turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales.

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