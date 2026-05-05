Vuelca conductor ebrio tras chocar contra transporte de personal en el oriente de Saltillo

Un automovilista en estado de ebriedad quedó detenido luego de ocasionar un accidente en el que, además de dañar su vehículo y un camión de transporte de personal, terminó volcado sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Zaragoza, en Saltillo. Alrededor de las 09:45 horas se registró el percance, en el que participó un vehículo Chevrolet Sonic, conducido por José Israel ¨N¨, de 27 años.

El joven, quien se encontraba en estado de ebriedad, circulaba por Fundadores con dirección al Centro. Al llegar al puente de la colonia Zaragoza, intentó cambiar de los carriles centrales a los laterales. Sin embargo, debido a su estado, no se percató de que un camión de transporte de personal se incorporaba a los carriles centrales y, al intentar ganarle el paso, no lo logró, impactando con su lado derecho el costado delantero izquierdo del camión.

Tras el golpe, el vehículo de transporte de personal salió del camino y se subió al camellón central, avanzando sobre este hasta casi llegar a los carriles laterales, donde quedó detenido. Por su parte, el automóvil, ya sin control, comenzó a dar volteretas y terminó sobre su toldo, arrastrándose varios metros y quedando con las llantas hacia arriba.

El conductor logró salir del vehículo e intentó escapar sin conseguirlo, ya que un oficial de Tránsito Municipal que tomó conocimiento del accidente lo observó y le dio alcance para detenerlo y asegurarlo. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Se solicitó la intervención de las aseguradoras para cubrir los daños; en caso de no contar con seguro, el hecho sería turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales.