Saltillo: ebrio conductor destroza su auto tras impactarse contra poste y es detenido

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Saltillo: ebrio conductor destroza su auto tras impactarse contra poste y es detenido
    El Chrysler 200 terminó con pérdida total tras impactarse contra un poste de concreto. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El accidente generó la movilización de autoridades y dejó afectaciones en la zona mientras se retiraba la unidad siniestrada de la colonia Nuevo Teresitas

El conductor de un vehículo Chrysler se salvó de milagro, pues al manejar en completo estado de ebriedad se impactó contra un poste de concreto en la colonia Nuevo Teresitas, al sur de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, cuando el responsable conducía un Chrysler 200 sobre la avenida Teresitas, con dirección de oriente a poniente.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tras impactarse contra luminaria en Saltillo; conductor resulta lesionado

$!El poste fue derribado por la fuerza del impacto ocurrido en la colonia Nuevo Teresitas.
El poste fue derribado por la fuerza del impacto ocurrido en la colonia Nuevo Teresitas. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El joven, quien iba en estado de ebriedad, metros antes de la intersección con la calle Cañón de San Lorenzo no logró detenerse ante la presencia de una curva, por lo que perdió el control del volante y terminó impactándose contra un poste de concreto, el cual fue derribado.

Tras el impacto, el vehículo quedó totalmente destruido, y fueron testigos de lo ocurrido quienes llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

$!La unidad quedó destrozada en la parte frontal luego del impacto en la madrugada.
La unidad quedó destrozada en la parte frontal luego del impacto en la madrugada. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del choque, el conductor logró salir por sus propios medios sin lesiones de consideración.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron a la detención del conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se definirán las responsabilidades y deberá cubrir los daños ocasionados.

Temas


accidentes viales
Choques
Conductor Ebrio

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump sostiene una fotografía mientras se dirige a reporteros tras hablar con las tropas por video desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. FOTO: AP / Alex Brandon

Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración

Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
Las metanfetaminas es la droga más incautada durante el segundo año de gobierno.

Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
Contribuyentes forman largas filas desde temprano para aprovechar los descuentos.

Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo
La medida busca brindar buen trato, hacer más agradable su paso por Coahuila y fortalecer el turismo en la entidad.

Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones
La asociación busca fortalecer la atención de perros y gatos en situaciones críticas mediante actividades abiertas al público

Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano
Las empresas deben adaptarse o corren el riesgo de quedar obsoletas ante la rapidez del avance tecnológico.

Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva