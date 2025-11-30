Saltillo: ebrio conductor destroza su auto tras impactarse contra poste y es detenido
El accidente generó la movilización de autoridades y dejó afectaciones en la zona mientras se retiraba la unidad siniestrada de la colonia Nuevo Teresitas
El conductor de un vehículo Chrysler se salvó de milagro, pues al manejar en completo estado de ebriedad se impactó contra un poste de concreto en la colonia Nuevo Teresitas, al sur de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, cuando el responsable conducía un Chrysler 200 sobre la avenida Teresitas, con dirección de oriente a poniente.
El joven, quien iba en estado de ebriedad, metros antes de la intersección con la calle Cañón de San Lorenzo no logró detenerse ante la presencia de una curva, por lo que perdió el control del volante y terminó impactándose contra un poste de concreto, el cual fue derribado.
Tras el impacto, el vehículo quedó totalmente destruido, y fueron testigos de lo ocurrido quienes llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.
Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del choque, el conductor logró salir por sus propios medios sin lesiones de consideración.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron a la detención del conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se definirán las responsabilidades y deberá cubrir los daños ocasionados.