Saltillo: ebrio conductor destroza su auto tras impactarse contra poste y es detenido

El conductor de un vehículo Chrysler se salvó de milagro, pues al manejar en completo estado de ebriedad se impactó contra un poste de concreto en la colonia Nuevo Teresitas, al sur de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, cuando el responsable conducía un Chrysler 200 sobre la avenida Teresitas, con dirección de oriente a poniente.

