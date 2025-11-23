Choque en el Centro de Saltillo deja a conductora de aplicación lesionada
Paramédicos trasladaron a la conductora al IMSS tras el impacto en Presidente Cárdenas, mientras las unidades fueron enviadas a un corralón para definir responsabilidades
Una mujer que se desempeña como conductora de taxi por aplicación resultó lesionada tras un percance vehicular al impactarse contra una camioneta Land Rover en calles de la Zona Centro de Saltillo, ambos implicados negaron la responsabilidad.
Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando la mujer identificada como Verónica conducía un vehículo Nissan sobre la avenida Presidente Cárdenas con dirección de poniente a oriente.
La conductora, que iba acompañada por pasajeros, se impactó en el cruce con la calle Mariano Matamoros contra una camioneta Land Rover, la cual circulaba con dirección de norte a sur. Tras el choque, el vehículo sedán salió proyectado hacia un costado, quedando sobre la entrada de una gasolinera.
Testigos del incidente llamaron al 911 para solicitar apoyo, por lo que acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes cerraron la vialidad para prevenir otro accidente y realizaron la detención del presunto responsable, un ciudadano estadounidense.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los implicados, trasladando a Verónica a la Clínica Número 2 del IMSS para su valoración médica.
Finalmente, ante la negativa de ambos conductores de asumir la responsabilidad, las unidades fueron remolcadas a un corralón, y el caso quedó consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.