Choque en el Centro de Saltillo deja a conductora de aplicación lesionada

Una mujer que se desempeña como conductora de taxi por aplicación resultó lesionada tras un percance vehicular al impactarse contra una camioneta Land Rover en calles de la Zona Centro de Saltillo, ambos implicados negaron la responsabilidad.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando la mujer identificada como Verónica conducía un vehículo Nissan sobre la avenida Presidente Cárdenas con dirección de poniente a oriente.

