Vuelca familia en el centro de Saltillo; niño y mujer embarazada terminan heridos

Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Los lesionados fueron trasladados en una ambulancia a una clínica del IMSS.
Conductor puso en riesgo a su esposo quien tiene 8 meses y medio de embarazo y la de su hijo

Una mujer con 38 semanas de embarazo y su hijo resultaron heridos en una volcadura ocurrida la tarde de este viernes en el centro de Saltillo.

Todo sucedió alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando Juan Antonio N., de 26 años de edad, conducía su vehículo Dodge Attitude. Circulaban rumbo al sur por la calle Morelos y, metros antes de llegar al cruce con la calle Pípila, el conductor aseguró que comenzó a sentirse mal, perdió el control y se impactó contra el camellón central.

El camellón fue tomado como rampa, lo que provocó la volcadura. En el accidente, su esposa, María Fernanda N., y su hijo de tan solo siete años de edad resultaron heridos. María Fernanda presentó dolor en la espalda y, junto con el menor, fue trasladada a la Clínica 1 del Seguro Social. Del incidente tomó conocimiento Tránsito Municipal de Saltillo, donde el conductor fue detenido por lesiones y daños culposos.

El caso deberá resolverse ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común.

