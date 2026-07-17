Vuelca tráiler cargado con verduras en Los Chorros, en Arteaga
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Dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital General; la circulación sobre la carretera 57 presentó cierres intermitentes por las maniobras de retiro de la unidad
Un tráiler cargado con verduras volcó la mañana de este viernes en el kilómetro 231 de la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, en Arteaga, lo que provocó afectaciones a la circulación en dirección de Matehuala hacia Saltillo.
Al sitio acudieron elementos de auxilio carretero, personal de Protección Civil de Arteaga y brigadas de Capufe para atender la emergencia y apoyar en las maniobras derivadas del accidente.
Paramédicos de Protección Civil de Arteaga y de Capufe brindaron atención a Alberto, de 25 años, y a Guadalupe, de 18, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital General.
La carretera permaneció con cierres intermitentes mientras se realizaban las labores de limpieza de la carpeta asfáltica y el retiro del tractocamión, así como de la carga que quedó esparcida sobre la vía.
Las autoridades coordinaron las maniobras para permitir el paso parcial de los vehículos, en tanto concluían los trabajos con apoyo de equipo especializado para retirar la unidad.
Cabe señalar que alrededor de la 1:00 de la madrugada de este mismo viernes se registró otra volcadura de un vehículo de carga en el mismo tramo carretero. En ese caso, la unidad quedó sobre el muro de contención en los carriles con dirección de Saltillo hacia Matehuala.