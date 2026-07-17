Vuelca tráiler cargado con verduras en Los Chorros, en Arteaga

Un tráiler cargado con verduras volcó la mañana de este viernes en el kilómetro 231 de la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, en Arteaga, lo que provocó afectaciones a la circulación en dirección de Matehuala hacia Saltillo. Al sitio acudieron elementos de auxilio carretero, personal de Protección Civil de Arteaga y brigadas de Capufe para atender la emergencia y apoyar en las maniobras derivadas del accidente.

Paramédicos de Protección Civil de Arteaga y de Capufe brindaron atención a Alberto, de 25 años, y a Guadalupe, de 18, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital General. La carretera permaneció con cierres intermitentes mientras se realizaban las labores de limpieza de la carpeta asfáltica y el retiro del tractocamión, así como de la carga que quedó esparcida sobre la vía.

Las autoridades coordinaron las maniobras para permitir el paso parcial de los vehículos, en tanto concluían los trabajos con apoyo de equipo especializado para retirar la unidad.