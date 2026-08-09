Impulsan reforestación nacional en Coahuila; suman acciones contra desmontes e incendios

“Esto es significativo, es una señal del cuidado que debemos tener del medio ambiente, de lo que esto significa en términos del cambio climático y de la mitigación del mismo”, expuso.

Coahuila se sumó este domingo a la Jornada Nacional de Reforestación con la plantación de mil árboles en una superficie de 2.5 hectáreas de área protegida. La secretaria de Medio Ambiente, Diana Susana Estens de la Garza, destacó la relevancia de este esfuerzo coordinado para mitigar los efectos del cambio climático en la región.

La funcionaria recordó que la jornada se suma a acciones realizadas a nivel local, como el programa Verde Verde, mediante el cual el pasado 4 de julio se distribuyeron y plantaron más de 100 mil árboles y plantas de manera simultánea en los 38 municipios de Coahuila.

“Este es un esfuerzo que es constante, es un esfuerzo que se hace a nivel nacional, pero también en lo local, que es donde se tienen que tener las soluciones y siempre pensando en soluciones basadas en la naturaleza”, añadió.

REFORESTACIÓN Y SERVICIOS AMBIENTALES

Estens de la Garza destacó que la plantación y conservación de árboles contribuye a regular la temperatura, capturar dióxido de carbono, favorecer la disponibilidad de agua y generar refugios para distintas especies.

También señaló los beneficios que tiene para las personas mantener contacto con espacios naturales.

“El otro tema que no se nos olvide, por favor, es la salud mental. El estar en contacto con la naturaleza contribuye a la salud mental de todos nosotros (...) nos da esa paz y tranquilidad que tanto necesitamos”, afirmó.

Al referirse al abastecimiento hídrico de la región, señaló la importancia de conservar la Sierra de Zapalinamé.

“Tenemos que recordar que para que Saltillo tenga agua se tiene que tener una fábrica de agua y esa fábrica natural es Zapalinamé y todos sus alrededores. Entonces, en la medida en que esto se conserve, tendremos mejor agua”, indicó.

CALIDAD DEL AIRE E INCENDIOS

Respecto a la calidad del aire, la secretaria explicó que desde el año pasado se recopilan datos mediante una red de microsensores para determinar los puntos en los que deberán instalarse equipos de monitoreo.

Indicó que las lluvias recientes han favorecido las condiciones de calidad del aire, aunque aclaró que esto no elimina la necesidad de continuar trabajando en la materia.

Añadió que se han sostenido conversaciones con Nuevo León y autoridades federales para desarrollar un mecanismo regional que permita medir y atender de manera más eficiente la calidad del aire.

En materia de incendios forestales, informó que durante la actual temporada se han registrado 28 incendios y 26 conatos. Aseguró que Coahuila se encuentra entre las entidades con menor cantidad de hectáreas afectadas por el fuego.

Estens de la Garza atribuyó estos resultados, entre otros factores, a la inversión estatal destinada al combate y prevención de incendios, que estimó en alrededor de 50 millones de pesos anuales.

VIGILAN DESMONTES EN ZAPALINAMÉ

Sobre las inspecciones por desmontes no autorizados, informó que la Secretaría de Medio Ambiente sostuvo una reunión interdisciplinaria con representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y autoridades municipales de Saltillo.

La funcionaria señaló que no contaba en ese momento con la cifra de superficie afectada, pero informó que existen denuncias que serán atendidas por las autoridades ambientales.

“No tengo ese dato de cuántas afectadas, pero sí las denuncias que se tienen y sobre lo que se va a trabajar específicamente en Zapalinamé es donde tenemos cuando menos dos denuncias, tres denuncias y una más en Jagüey de Ferniza que se atenderán”, concluyó.