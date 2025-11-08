Vuelca tras impactarse contra camioneta estacionada en Saltillo; presuntamente ebrio

El conductor de un automóvil Ford Figo volcó su unidad tras impactarse contra una camioneta estacionada en calles de la colonia Los Ángeles, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando el conductor identificado como Alejandro transitaba a bordo de un Ford Figo sobre la calle Fernando Montes de Oca, con dirección de poniente a oriente. TE PUEDE INTERESAR: Choca ebrio, huye y termina estampado contra local, al poniente de Saltillo

El involucrado conducía presuntamente bajo los influjos del alcohol, por lo que, metros antes de la intersección con la avenida Chapultepec, se impactó contra la parte trasera de una Ford F-150 que se encontraba estacionada. Tras el impacto, el automóvil sedán volcó varios metros hasta quedar con las cuatro llantas hacia arriba en medio de la vialidad. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido.