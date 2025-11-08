Vuelca tras impactarse contra camioneta estacionada en Saltillo; presuntamente ebrio

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    Vuelca tras impactarse contra camioneta estacionada en Saltillo; presuntamente ebrio
    El conductor salió por su propio pie luego de la volcadura, sin lesiones de gravedad. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor fue detenido tras la volcadura registrada en la colonia Los Ángeles; afirmó que la camioneta ‘se le atravesó’

El conductor de un automóvil Ford Figo volcó su unidad tras impactarse contra una camioneta estacionada en calles de la colonia Los Ángeles, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando el conductor identificado como Alejandro transitaba a bordo de un Ford Figo sobre la calle Fernando Montes de Oca, con dirección de poniente a oriente.

$!La camioneta Ford F-150 estacionada registró daños en la parte trasera tras el impacto.
La camioneta Ford F-150 estacionada registró daños en la parte trasera tras el impacto. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El involucrado conducía presuntamente bajo los influjos del alcohol, por lo que, metros antes de la intersección con la avenida Chapultepec, se impactó contra la parte trasera de una Ford F-150 que se encontraba estacionada.

Tras el impacto, el automóvil sedán volcó varios metros hasta quedar con las cuatro llantas hacia arriba en medio de la vialidad.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido.

$!Elementos de Tránsito Municipal evaluaron la escena y tomaron conocimiento del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal evaluaron la escena y tomaron conocimiento del accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al arribar, el conductor se encontraba fuera de la unidad, y pese a lo aparatoso del impacto, no presentó lesiones de consideración.

Al ser entrevistado, el hombre aseguró que la camioneta “se le atravesó”, negando que manejara bajo los efectos del alcohol.

Finalmente, los oficiales realizaron la detención del conductor y lo trasladaron ante un juez calificador para determinar si efectivamente se encontraba en estado de ebriedad.

Los vehículos involucrados fueron remolcados a un corralón, donde permanecerán hasta que el responsable cubra los daños ocasionados, siendo además consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales para que se deslinden responsabilidades.

