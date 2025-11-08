Choca ebrio, huye y termina estampado contra local, al poniente de Saltillo

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    La camioneta Ford F-150 terminó detenida frente a la fachada dañada del negocio tras el intento de fuga. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El incidente dejó tres vehículos dañados y un negocio con afectaciones, mientras vecinos retuvieron al conductor y autoridades confirmaron que manejaba en estado de ebriedad

Tres vehículos dañados y la fachada de un local afectada fue el saldo de un aparatoso accidente registrado la noche del viernes en la colonia Valle de las Torres, en Saltillo, donde el presunto responsable conducía en estado de ebriedad.

El incidente ocurrió minutos después de las 23:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Ford F-150 negra circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Centauro, en dirección al norte. Al llegar al cruce con la avenida Géminis, el sujeto no respetó un señalamiento de alto e impactó de lleno a un Dodge Neón color plata que transitaba con preferencia hacia el oriente.

$!El Dodge Neón impactado quedó atravesado sobre la avenida Géminis tras el choque inicial.
El Dodge Neón impactado quedó atravesado sobre la avenida Géminis tras el choque inicial. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el primer choque, el conductor intentó huir, pero metros más adelante perdió el control y se estrelló contra la fachada de un negocio y posteriormente contra un Nissan Versa que estaba estacionado.

$!Vecinos retuvieron al conductor presuntamente ebrio mientras llegaban las autoridades municipales.
Vecinos retuvieron al conductor presuntamente ebrio mientras llegaban las autoridades municipales. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Vecinos del sector que presenciaron los hechos se acercaron de inmediato y retuvieron al hombre, quien presuntamente intentó escapar a pie para evadir su responsabilidad.

$!El Nissan Versa estacionado sufrió daños en la parte frontal tras ser golpeado por la camioneta.
El Nissan Versa estacionado sufrió daños en la parte frontal tras ser golpeado por la camioneta. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Agentes de Tránsito Municipal arribaron para tomar conocimiento y aseguraron al conductor luego de confirmar que se encontraba en evidente estado de ebriedad.

Las unidades involucradas fueron trasladadas a un corralón, donde permanecerán hasta que el responsable cubra las sanciones correspondientes y responda por los daños ocasionados.

