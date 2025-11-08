Choca ebrio, huye y termina estampado contra local, al poniente de Saltillo

Tres vehículos dañados y la fachada de un local afectada fue el saldo de un aparatoso accidente registrado la noche del viernes en la colonia Valle de las Torres, en Saltillo, donde el presunto responsable conducía en estado de ebriedad.

El incidente ocurrió minutos después de las 23:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Ford F-150 negra circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Centauro, en dirección al norte. Al llegar al cruce con la avenida Géminis, el sujeto no respetó un señalamiento de alto e impactó de lleno a un Dodge Neón color plata que transitaba con preferencia hacia el oriente.

