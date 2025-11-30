Vuelca tras impactarse contra luminaria en Saltillo; conductor resulta lesionado

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Vuelca tras impactarse contra luminaria en Saltillo; conductor resulta lesionado
    El Aveo terminó volcado sobre los carriles contrarios tras el fuerte impacto. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El accidente provocó movilización de cuerpos de rescate y el cierre parcial del bulevar mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo siniestrado

El conductor de un vehículo Chevrolet terminó lesionado luego de perder el control en una curva, lo que ocasionó que volcara tras impactarse contra una luminaria, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas, cuando el joven conducía un Chevrolet Aveo sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, con dirección hacia el bulevar Antonio Cárdenas.

TE PUEDE INTERESAR: Impacta muro de contención al conducir en presunto estado de ebriedad, en Saltillo

$!La luminaria quedó derribada luego de que el vehículo se proyectara contra ella.
La luminaria quedó derribada luego de que el vehículo se proyectara contra ella. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al tomar una curva a exceso de velocidad, el hombre perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara contra el camellón central. Posteriormente colisionó contra una luminaria y finalmente quedó volcado sobre los carriles contrarios, con dirección de oriente a poniente.

Automovilistas que transitaban por la zona llamaron al número de emergencias 911 para reportar lo sucedido.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, a fin de evitar otro percance.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor tras ser rescatado.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor tras ser rescatado. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El joven habría quedado atrapado en el interior del automóvil, por lo que se solicitó la presencia del cuerpo de rescate y paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, testigos lograron sacarlo antes de que llegaran los rescatistas.

El lesionado fue valorado por los paramédicos y posteriormente trasladado en una ambulancia a un nosocomio, donde recibió atención médica. Su estado de salud fue reportado como estable.

Finalmente, el vehículo fue remolcado por una grúa hacia un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario cubra los gastos generados, además de las multas correspondientes.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump sostiene una fotografía mientras se dirige a reporteros tras hablar con las tropas por video desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. FOTO: AP / Alex Brandon

Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración

Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
Las metanfetaminas es la droga más incautada durante el segundo año de gobierno.

Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
Contribuyentes forman largas filas desde temprano para aprovechar los descuentos.

Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo
La medida busca brindar buen trato, hacer más agradable su paso por Coahuila y fortalecer el turismo en la entidad.

Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones
La asociación busca fortalecer la atención de perros y gatos en situaciones críticas mediante actividades abiertas al público

Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano
Las empresas deben adaptarse o corren el riesgo de quedar obsoletas ante la rapidez del avance tecnológico.

Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva