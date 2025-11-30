Vuelca tras impactarse contra luminaria en Saltillo; conductor resulta lesionado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente provocó movilización de cuerpos de rescate y el cierre parcial del bulevar mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo siniestrado
El conductor de un vehículo Chevrolet terminó lesionado luego de perder el control en una curva, lo que ocasionó que volcara tras impactarse contra una luminaria, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas, cuando el joven conducía un Chevrolet Aveo sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, con dirección hacia el bulevar Antonio Cárdenas.
TE PUEDE INTERESAR: Impacta muro de contención al conducir en presunto estado de ebriedad, en Saltillo
Al tomar una curva a exceso de velocidad, el hombre perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara contra el camellón central. Posteriormente colisionó contra una luminaria y finalmente quedó volcado sobre los carriles contrarios, con dirección de oriente a poniente.
Automovilistas que transitaban por la zona llamaron al número de emergencias 911 para reportar lo sucedido.
Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, a fin de evitar otro percance.
El joven habría quedado atrapado en el interior del automóvil, por lo que se solicitó la presencia del cuerpo de rescate y paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, testigos lograron sacarlo antes de que llegaran los rescatistas.
El lesionado fue valorado por los paramédicos y posteriormente trasladado en una ambulancia a un nosocomio, donde recibió atención médica. Su estado de salud fue reportado como estable.
Finalmente, el vehículo fue remolcado por una grúa hacia un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario cubra los gastos generados, además de las multas correspondientes.