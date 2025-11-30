Vuelca tras impactarse contra luminaria en Saltillo; conductor resulta lesionado

El conductor de un vehículo Chevrolet terminó lesionado luego de perder el control en una curva, lo que ocasionó que volcara tras impactarse contra una luminaria, en Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas, cuando el joven conducía un Chevrolet Aveo sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, con dirección hacia el bulevar Antonio Cárdenas. TE PUEDE INTERESAR: Impacta muro de contención al conducir en presunto estado de ebriedad, en Saltillo

Al tomar una curva a exceso de velocidad, el hombre perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara contra el camellón central. Posteriormente colisionó contra una luminaria y finalmente quedó volcado sobre los carriles contrarios, con dirección de oriente a poniente. Automovilistas que transitaban por la zona llamaron al número de emergencias 911 para reportar lo sucedido. Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, a fin de evitar otro percance.