Impacta muro de contención al conducir en presunto estado de ebriedad, en Saltillo

El conductor de un vehículo Peugeot protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues al manejar en presunto estado de ebriedad perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra un muro de contención ubicado a la altura de la colonia Valle de las Flores, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:20 horas, cuando el involucrado circulaba sobre el bulevar Fundadores, con dirección de oriente a poniente. El hombre, además del presunto estado inconveniente en el que conducía, también se desplazaba a exceso de velocidad.

TE PUEDE INTERESAR: Conductora se siente mal y choca su auto contra un poste, al norte de Saltillo