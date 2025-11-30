Impacta muro de contención al conducir en presunto estado de ebriedad, en Saltillo

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Impacta muro de contención al conducir en presunto estado de ebriedad, en Saltillo
    El Peugeot quedó con daños severos en la parte frontal luego de chocar contra la barrera. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El accidente provocó el cierre parcial de la vialidad durante varios minutos mientras las autoridades retiraban el vehículo involucrado

El conductor de un vehículo Peugeot protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues al manejar en presunto estado de ebriedad perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra un muro de contención ubicado a la altura de la colonia Valle de las Flores, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:20 horas, cuando el involucrado circulaba sobre el bulevar Fundadores, con dirección de oriente a poniente. El hombre, además del presunto estado inconveniente en el que conducía, también se desplazaba a exceso de velocidad.

$!El percance ocurrió durante la madrugada sobre el bulevar Fundadores.
El percance ocurrió durante la madrugada sobre el bulevar Fundadores. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al tomar el puente vehicular que pasa sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara contra la barrera de contención del lado derecho. Tras el golpe, el vehículo giró 180 grados, derrapó varios metros y terminó obstruyendo el carril central y derecho.

$!El vehículo terminó girado y obstruyendo dos carriles tras el fuerte impacto.
El vehículo terminó girado y obstruyendo dos carriles tras el fuerte impacto. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal se desplazaron al lugar.

$!El conductor fue detenido en el lugar tras perder el control del automóvil.
El conductor fue detenido en el lugar tras perder el control del automóvil. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del choque, el conductor no resultó con lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Finalmente, el hombre quedó detenido para que el percance fuera consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

