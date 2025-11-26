Vuelca tras perder el control en pavimento mojado en Saltillo

Debido al exceso de velocidad y al pavimento mojado, un automovilista terminó con su vehículo volcado, con los neumáticos hacia arriba, la mañana de este miércoles sobre los cruces de Francisco Coss y Paseo de la Reforma, minutos después de las 05:00 horas, en Saltillo.

El conductor circulaba por Paseo de la Reforma en dirección a Francisco de Urdiñola, pero al dar vuelta hacia Francisco Coss, perdió el control del automóvil a causa de la velocidad y el pavimento resbaloso.

