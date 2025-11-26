Vuelca tras perder el control en pavimento mojado en Saltillo

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Vuelca tras perder el control en pavimento mojado en Saltillo
    La unidad terminó volcada sobre la banqueta tras perder el control en una curva. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El percance ocurrió durante la madrugada en el cruce de Francisco Coss y Paseo de la Reforma, donde la unidad terminó sobre la banqueta y generó afectaciones viales

Debido al exceso de velocidad y al pavimento mojado, un automovilista terminó con su vehículo volcado, con los neumáticos hacia arriba, la mañana de este miércoles sobre los cruces de Francisco Coss y Paseo de la Reforma, minutos después de las 05:00 horas, en Saltillo.

El conductor circulaba por Paseo de la Reforma en dirección a Francisco de Urdiñola, pero al dar vuelta hacia Francisco Coss, perdió el control del automóvil a causa de la velocidad y el pavimento resbaloso.

$!Familiares del conductor acudieron para auxiliar y volver a colocar el vehículo en posición normal.
Familiares del conductor acudieron para auxiliar y volver a colocar el vehículo en posición normal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El vehículo, un Chevrolet Beat, se descontroló y dio varios giros hasta quedar volcado sobre su toldo, arriba de la banqueta.

El automovilista no presentó lesiones de consideración y llamó a sus familiares, quienes lograron colocar nuevamente el auto sobre sus neumáticos. Minutos después arribó una unidad de la Policía Municipal.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo y en la vialidad. El automóvil fue retirado con apoyo de una grúa y trasladado al corralón, donde se determinarán y cubrirán los daños ocasionados.

