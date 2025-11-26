Vuelca tras perder el control en pavimento mojado en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El percance ocurrió durante la madrugada en el cruce de Francisco Coss y Paseo de la Reforma, donde la unidad terminó sobre la banqueta y generó afectaciones viales
Debido al exceso de velocidad y al pavimento mojado, un automovilista terminó con su vehículo volcado, con los neumáticos hacia arriba, la mañana de este miércoles sobre los cruces de Francisco Coss y Paseo de la Reforma, minutos después de las 05:00 horas, en Saltillo.
El conductor circulaba por Paseo de la Reforma en dirección a Francisco de Urdiñola, pero al dar vuelta hacia Francisco Coss, perdió el control del automóvil a causa de la velocidad y el pavimento resbaloso.
TE PUEDE INTERESAR: Por intentar pagar su libertad, sujeto agresivo se gana arresto domiciliario
El vehículo, un Chevrolet Beat, se descontroló y dio varios giros hasta quedar volcado sobre su toldo, arriba de la banqueta.
El automovilista no presentó lesiones de consideración y llamó a sus familiares, quienes lograron colocar nuevamente el auto sobre sus neumáticos. Minutos después arribó una unidad de la Policía Municipal.
No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo y en la vialidad. El automóvil fue retirado con apoyo de una grúa y trasladado al corralón, donde se determinarán y cubrirán los daños ocasionados.