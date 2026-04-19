Vuelve a arder casa en la Saltillo 2000 por cortocircuito; es la tercera ocasión

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    Vuelve a arder casa en la Saltillo 2000 por cortocircuito; es la tercera ocasión
    Dos recámaras resultaron con afectaciones estructurales, mientras personal de Protección Civil recomendó desalojar el inmueble. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El fuego dejó daños en dos recámaras, afectaciones en muros y techo, además de daños a tinacos y tuberías en viviendas contiguas

Un domicilio ubicado en la colonia Saltillo 2000 ardió en llamas durante la mañana de este domingo debido a un cortocircuito.

Todo ocurrió cerca de las 06:00 horas, en la calle La Angostura, entre Los Ángeles y Buñuelos. Según vecinos, es la tercera ocasión en que el inmueble, propiedad de Deyanira Martínez, sufre un siniestro.

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En el interior del domicilio se acumulaba ropa donada por la ciudadanía e instituciones, y un aparente cortocircuito en una recámara originó el incendio. El fuego se extendió hasta la loza y afectó domicilios contiguos, dañando tinacos de agua y tuberías.

$!Dos recámaras resultaron con afectaciones estructurales, mientras personal de Protección Civil recomendó desalojar el inmueble.
Dos recámaras resultaron con afectaciones estructurales, mientras personal de Protección Civil recomendó desalojar el inmueble. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los propietarios del inmueble se retiraron del lugar, mientras que la situación fue reportada de inmediato al sistema de emergencias 911. Al sitio acudieron bomberos de la estación seis, quienes, tras controlar aproximadamente el 80 por ciento del fuego, realizaron maniobras para derribar una barda y poder extraer ropa y algunos bienes dañados.

$!Dos recámaras resultaron con afectaciones estructurales, mientras personal de Protección Civil recomendó desalojar el inmueble.
Dos recámaras resultaron con afectaciones estructurales, mientras personal de Protección Civil recomendó desalojar el inmueble. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En total, dos recámaras resultaron afectadas, con daños en muros y parte del techo. Personal de Protección Civil indicó a los habitantes que era necesario informar a la propietaria y desalojar la vivienda.

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