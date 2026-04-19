Vuelve a arder casa en la Saltillo 2000 por cortocircuito; es la tercera ocasión

Un domicilio ubicado en la colonia Saltillo 2000 ardió en llamas durante la mañana de este domingo debido a un cortocircuito.

Todo ocurrió cerca de las 06:00 horas, en la calle La Angostura, entre Los Ángeles y Buñuelos. Según vecinos, es la tercera ocasión en que el inmueble, propiedad de Deyanira Martínez, sufre un siniestro.