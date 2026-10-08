¡Ya están aquí!... Avistan 16 mariposas monarcas en Saltillo y 2 en Ramos

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Saltillo
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    ¡Ya están aquí!... Avistan 16 mariposas monarcas en Saltillo y 2 en Ramos
    Habitantes de Saltillo y Ramos Arizpe, como Josué Razgado, han reportado a través del grupo Correo Real los avistamientos documentados de la mariposa Monarca en la región sureste. CORTESÍA

Profauna y Correo Real recibieron reportes ciudadanos y fotografías de 16 ejemplares observados en dos puntos de Saltillo durante su migración

¡La mariposa monarca ya llegó a Saltillo! Un total de 16 ejemplares fueron reportados en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Cañón de Los Pericos, mientras que otros dos fueron observados en Ramos Arizpe, como parte del avance de la migración otoñal hacia los bosques del centro de México.

Los avistamientos ciudadanos, acompañados de documentación fotográfica y comunicados durante el miércoles 7 y jueves 8 de octubre, fueron recibidos por el programa Correo Real de Protección de la Fauna Mexicana (Profauna), organización que mantiene una red de monitoreo de esta especie.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ya-estan-en-coahuila-las-tres-primeras-mariposas-monarcas-con-transmisor-que-ingresan-a-mexico-BN23958584

Los nuevos registros confirman que la Región Sureste de Coahuila forma parte del trayecto que siguen las mariposas procedentes de Canadá y Estados Unidos, cuyo desplazamiento puede superar los 4 mil kilómetros hasta los santuarios de Michoacán y el Estado de México.

Aunque los reportes recientes comprenden 18 ejemplares entre ambos municipios, la temporada ya contaba con antecedentes en Saltillo. El 24 de septiembre, Pedro Dávila Valdés, responsable de biodiversidad del Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática de la UAdeC, observó cuatro monarcas durante un recorrido por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Para las próximas semanas se espera una mayor presencia de estos insectos, que aprovechan árboles y áreas con vegetación para descansar durante su recorrido migratorio.

El programa Correo Real, coordinado por Rocío Treviño Ulloa, recopila información ciudadana desde 1992 para documentar las rutas, fechas y características del desplazamiento de la especie por territorio mexicano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/atienden-en-acuna-llamado-para-proteger-a-mariposas-monarca-de-las-fumigaciones-BG24002452

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad recomienda disminuir la velocidad al encontrar mariposas sobre carreteras, evitar insecticidas y conservar plantas nativas con flores que les proporcionen alimento.

Los ciudadanos pueden contribuir al seguimiento mediante fotografías y registros de ubicación a través del portal oficial de Correo Real, cuya red de observadores permite conocer el avance de uno de los fenómenos migratorios más importantes de América del Norte.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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