‘Yo me pasé en verde’: choque entre taxi y camioneta provoca caos vial en Saltillo

Saltillo
/ 27 noviembre 2025
    Las dos unidades quedaron atravesadas en el cruce, generando un fuerte congestionamiento vehicular. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente provocó un bloqueo total en el cruce de Lafragua, obligando a automovilistas a desviar su ruta mientras Tránsito realizaba labores

“Yo me pasé en verde”, fue lo que ambos automovilistas involucrados en un accidente vial ocurrido la mañana de este jueves aseguraron a las autoridades que tomaron conocimiento del hecho, en Saltillo.

Minutos antes de las 09:00 horas, Sergio ¨N¨, de 68 años, circulaba por el periférico con dirección a Nazario Ortiz Garza, utilizando los carriles laterales a bordo de un vehículo habilitado como taxi, un Chevrolet Aveo.

$!El taxi Chevrolet Aveo presentó daños en la parte frontal tras el impacto con la camioneta.
El taxi Chevrolet Aveo presentó daños en la parte frontal tras el impacto con la camioneta. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al llegar al cruce con la calle José María Lafragua, el ruletero fue impactado en el ángulo delantero derecho por una camioneta Dodge RAM, la cual transitaba hacia Jesús Valdés Sánchez y era conducida por Edgar ¨N¨, de 26 años.

$!La Dodge RAM fue asegurada mientras las autoridades determinaban responsabilidades.
La Dodge RAM fue asegurada mientras las autoridades determinaban responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras la colisión, ambas unidades resultaron con daños y quedaron atravesadas en el cruce, obstruyendo la circulación en ambos sentidos. Esto obligó a otros automovilistas a maniobrar para poder continuar su camino.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio y turnaron el caso al Ministerio Público, debido a que ninguno de los conductores aceptó la responsabilidad del percance, pues ambos insistieron en que avanzaron con luz verde en el semáforo.

