‘Yo me pasé en verde’: choque entre taxi y camioneta provoca caos vial en Saltillo

“Yo me pasé en verde”, fue lo que ambos automovilistas involucrados en un accidente vial ocurrido la mañana de este jueves aseguraron a las autoridades que tomaron conocimiento del hecho, en Saltillo.

Minutos antes de las 09:00 horas, Sergio ¨N¨, de 68 años, circulaba por el periférico con dirección a Nazario Ortiz Garza, utilizando los carriles laterales a bordo de un vehículo habilitado como taxi, un Chevrolet Aveo.

TE PUEDE INTERESAR: Presunto corto circuito provoca conato de incendio en auto sobre Fundadores, en Saltillo