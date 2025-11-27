‘Yo me pasé en verde’: choque entre taxi y camioneta provoca caos vial en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente provocó un bloqueo total en el cruce de Lafragua, obligando a automovilistas a desviar su ruta mientras Tránsito realizaba labores
“Yo me pasé en verde”, fue lo que ambos automovilistas involucrados en un accidente vial ocurrido la mañana de este jueves aseguraron a las autoridades que tomaron conocimiento del hecho, en Saltillo.
Minutos antes de las 09:00 horas, Sergio ¨N¨, de 68 años, circulaba por el periférico con dirección a Nazario Ortiz Garza, utilizando los carriles laterales a bordo de un vehículo habilitado como taxi, un Chevrolet Aveo.
TE PUEDE INTERESAR: Presunto corto circuito provoca conato de incendio en auto sobre Fundadores, en Saltillo
Al llegar al cruce con la calle José María Lafragua, el ruletero fue impactado en el ángulo delantero derecho por una camioneta Dodge RAM, la cual transitaba hacia Jesús Valdés Sánchez y era conducida por Edgar ¨N¨, de 26 años.
Tras la colisión, ambas unidades resultaron con daños y quedaron atravesadas en el cruce, obstruyendo la circulación en ambos sentidos. Esto obligó a otros automovilistas a maniobrar para poder continuar su camino.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio y turnaron el caso al Ministerio Público, debido a que ninguno de los conductores aceptó la responsabilidad del percance, pues ambos insistieron en que avanzaron con luz verde en el semáforo.