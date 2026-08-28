Yoga, pilates y adopciones: preparan jornada con causa para apoyar a Patitas al Rescate

El evento se llevará a cabo a partir de las 9:00 horas en Jardín Ámbar, ubicado en la calle San Juan Bautista #1110, en la colonia Los Valdez, donde los asistentes podrán participar en distintas actividades de bienestar y, al mismo tiempo, conocer a perros que se encuentran disponibles para adopción.

Con clases de yoga, pilates, meditación y convivencia con perros rescatados, este sábado se realizará en Saltillo el evento “Dogs & Wellness”, una jornada con causa que busca reunir recursos para que la Fundación Patitas al Rescate pueda continuar con su labor de rescate y atención de animales en situación vulnerable.

De acuerdo con Indira Elizondo, representante voluntaria de Fundación Patitas al Rescate, la iniciativa surgió a partir del acercamiento de organizadores de Soyoga, Line Up Studio y otras empresas y establecimientos participantes, quienes decidieron organizar la jornada. “Todo lo recaudado será para la fundación”, explicó Elizondo, al señalar que el dinero será utilizado para cubrir diferentes necesidades, entre ellas cuentas veterinarias, tratamientos y casos activos.

El evento tendrá un costo de 350 pesos por persona; los asistentes tendrán acceso a todas las actividades programadas, que contemplan Yoga Vinyasa a las 9:00 horas, Yoga Dharma a las 9:50, pilates a las 10:40, breathwork e ice bath a las 11:50, primeros auxilios para perros a las 12:50 y meditación con cuencos a las 13:40 horas. Además, durante toda la jornada habrá convivencia con perros de la fundación y un espacio destinado a las adopciones.

LLEVARÁN PERROS QUE BUSCAN HOGAR

Como parte de la actividad, Patitas al Rescate llevará entre siete y 10 perros que actualmente están en condiciones de ser adoptados. Elizondo explicó que en su mayoría se trata de perros de talla mediana y grande, debido a que son precisamente los ejemplares que suelen permanecer durante más tiempo en el refugio.

Los animales ya se encuentran recuperados, esterilizados y en condiciones para comenzar un proceso de adopción. La intención es que los asistentes puedan convivir con ellos antes de tomar una decisión, pues, de acuerdo con la voluntaria, este acercamiento permite conocer su comportamiento y determinar si existe compatibilidad con la familia interesada.

Para iniciar el proceso de adopción, la fundación solicita documentación como una identificación, comprobante de domicilio y fotografías del espacio donde viviría el animal. La entrega no se realiza de manera inmediata sin una revisión previa. Una vez aprobado el proceso, la fundación lleva al perro personalmente y posteriormente mantiene seguimiento mediante fotografías, videos, mensajes y, cuando es necesario, visitas.

El evento también pretende promover la adopción como una alternativa frente a la compra de mascotas. Elizondo señaló que actualmente existe interés por adoptar, aunque todavía persiste una preferencia por perros de raza, por lo que llamó a considerar también a los animales mestizos y aquellos que tienen alguna discapacidad.

“Antes de la compra (que) sea la opción de adoptar”, expresó.

La representante de la fundación destacó que algunos animales han perdido alguna extremidad o enfrentan otras condiciones, pero pueden llevar una vida normal y convertirse igualmente en compañeros para una familia.

Como incentivo adicional, las personas que concreten una adopción durante el evento recibirán una cartilla de Pets Care con 10 por ciento de descuento de por vida en vacunas para el perro adoptado.

ESPERAN MAYOR PARTICIPACIÓN

Hasta el momento, la organización tenía confirmadas entre 25 y 30 personas, cifra que consideran baja frente a la capacidad del evento, por lo que mantienen la invitación abierta a los saltillenses. Los boletos pueden adquirirse mediante WhatsApp, en los establecimientos participantes o directamente el día del evento.

Elizondo destacó que este tipo de actividades representan una ayuda importante para las asociaciones dedicadas al rescate animal, debido a que buena parte de sus recursos provienen de actividades de recaudación, rifas y aportaciones de particulares.

“Si no hay ayuda por parte de los particulares de la sociedad para nosotros es muy difícil”, señaló. Por ello, hizo un llamado a negocios, organizaciones y ciudadanos a generar actividades que permitan recaudar fondos y apoyar a las fundaciones que atienden animales rescatados.