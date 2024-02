Sanciona Tribunal Electoral de Coahuila a priistas por agredir a candidata de Morena

En el estudio de la denuncia se comprobó que las dos personas causaron a la candidata lesiones, quemaron su propaganda, interrumpieron su derecho a la manifestación política pública y, además de colocarla en un estado de vulnerabilidad, difundieron mensajes con estereotipos de género encaminados a denostar su imagen.

Por ello el Pleno del Tribunal impuso como sanción una amonestación pública a las denunciadas y se dictaron medidas de reparación del daño con la finalidad de restaurar los derechos que fueron vulnerados y crear mecanismos a través de los cuales se prevea la no repetición de este tipo de conductas.

No obstante, el Tribunal decidió no sancionar al partido debido a que no se acreditó que las conductas hubieran sido por encomienda priista. Con información de Mas Información