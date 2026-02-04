Sancionan a dos personas por tirar basura y escombro en espacio público de Arteaga

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Sancionan a dos personas por tirar basura y escombro en espacio público de Arteaga
    Las dos personas sorprendidas arrojando escombro en la vía pública, deberán pagar una multa por 5 mil 100 pesos a cada. FOTO: CORTESÍA

La Policía Municipal sorprendió a los infractores en flagrancia en la colonia Valle Real; cada uno recibió una multa de 5 mil 100 pesos

ARTEAGA, COAH.- Como parte de la labor permanente de vigilancia para la protección del medio ambiente y la salud pública, elementos de la Policía Municipal de Arteaga sorprendieron a dos ciudadanos cuando arrojaban basura y escombro en un lugar público no autorizado, conducta considerada como una falta administrativa por daño al entorno natural.

Los hechos se registraron en la colonia Valle Real, donde los agentes municipales detectaron a los infractores en flagrancia, procediendo a su aseguramiento y posterior traslado ante el Juez Calificador. Tras el análisis del caso, la autoridad determinó imponer una multa de 5 mil 100 pesos a cada uno de los responsables.

La administración municipal 2025–2027, bajo el lema “Arteaga somos todos”, reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar tirar desechos, basura o escombro tanto en la vía pública como en parajes naturales, al advertir que estas prácticas representan un riesgo para la salud pública, afectan el equilibrio ecológico y deterioran la imagen del municipio.

El Ayuntamiento recordó que los residuos abandonados en espacios no autorizados se convierten en focos de contaminación, generan riesgos sanitarios y provocan un daño directo al entorno natural, por lo que se continuará actuando conforme a la ley contra quienes incurran en este tipo de conductas.

Finalmente, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que se mantendrán los operativos de inspección y vigilancia como parte del compromiso de preservar un municipio limpio, ordenado y seguro, condiciones fundamentales para el bienestar de la población y para el fortalecimiento del turismo, uno de los pilares de la economía arteaguense.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

