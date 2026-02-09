Sandra López Chavarría asume la Contraloría General de la UAdeC

Coahuila
/ 9 febrero 2026
    Sandra López Chavarría asume la Contraloría General de la UAdeC
    El rector Octavio Pimentel Martínez le entregó el nombramiento oficialmente FOTO: CORTESÍA

Su designación fue aprobada por unanimidad por la Comisión General Permanente de Hacienda del Consejo Universitario

La Dra. Sandra López Chavarría asumió el cargo como titular de la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), luego de que la Comisión General Permanente de Hacienda del Honorable Consejo Universitario aprobara por unanimidad su nombramiento.

La entrega oficial del nombramiento se realizó este lunes en la sala de juntas del despacho de Rectoría, donde el rector Octavio Pimentel Martínez reconoció el trabajo y la dedicación que López Chavarría desempeñó durante su gestión como coordinadora de la Unidad Laguna.

TE PUEDE INTERESAR: Jorge Omar Rojas Zapata asume la Coordinación de la Unidad Laguna de la UAdeC para el periodo 2026-2029

Sandra López Chavarría encabezó la Coordinación de la Unidad Laguna de la UAdeC de 2020 a 2023 y fue reelecta por la comunidad universitaria para el periodo 2023-2026; sin embargo, con este nuevo nombramiento concluyó de manera anticipada su encargo. La nueva titular de la Contraloría General cuenta con casi 30 años de trayectoria dentro de la máxima casa de estudios.

La Contraloría General de la UAdeC tiene como misión implementar acciones de control, supervisión y auditoría, así como otras funciones propias de su carácter como Órgano Interno de Control, con un enfoque preventivo y de cumplimiento. Estas labores buscan contribuir a una gestión eficiente y eficaz de los recursos universitarios en las unidades académicas, dependencias y hospitales que conforman la institución.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

