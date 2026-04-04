Saquean la presa ‘Don Martín’ para enviar agua a Nuevo León

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Coahuila
/ 4 abril 2026
    Saquean la presa ‘Don Martín’ para enviar agua a Nuevo León
    A pesar de que la presa “Don Martín” se encuentra al 11.7 por ciento de su capacidad, sus compuertas fueron abiertas para enviar agua a la presa Salinillas, de Anáhuac, Nuevo León. ESPECIAL

Apertura de compuertas genera preocupación en comunidades por niveles bajos y posibles afectaciones a actividades productivas en plena sequía

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el norte del País enfrenta un nuevo episodio de presión por la disponibilidad de agua, en medio de condiciones prolongadas de sequía.

La crisis hídrica suma un nuevo punto de conflicto luego de que autoridades iniciaran el envío de recurso desde la presa “Venustiano Carranza”, en el municipio de Juárez, Coahuila, hacia Nuevo León, lo que ha generado incertidumbre entre habitantes y productores de la región.

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La presa, conocida como “Don Martín”, se encuentra apenas al 11.7 por ciento de su capacidad; aun así, sus compuertas fueron abiertas para dirigir agua a la presa Salinillas, ubicada en el municipio de Anáhuac, Nuevo León.

Ambos embalses forman parte de la cuenca baja del Río Bravo, una zona estratégica tanto para el abasto regional como para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.

PREOCUPACIÓN EN COMUNIDADES Y CAMPO

Autoridades de Nuevo León han defendido la medida al señalar que busca asegurar el suministro para consumo humano y uso agrícola, especialmente porque la presa receptora se mantiene en 29 por ciento de su capacidad tras un periodo prolongado de niveles críticos.

Sin embargo, en Coahuila crece la inquietud. Habitantes y representantes locales advierten que la extracción podría agravar la escasez en la región, particularmente en la zona carbonífera.

“Sí nos afecta seriamente, sobre todo en esta época de sequía cuando hay muy poca agua. No sabemos cuánto tiempo se va a mantener esta situación”, señaló Juan Valentín Moreno, síndico del Ayuntamiento de Juárez.

Productores agrícolas y ganaderos destacan que sus actividades dependen directamente del nivel del embalse, y recuerdan que desde 2010 la falta de agua ha reducido considerablemente las superficies de cultivo, así como la capacidad de mantener el ganado.

Las condiciones actuales evidencian un panorama complejo: bajos niveles en la presa, trabajos en la cuenca y una sequía persistente que mantiene en alerta a las comunidades ante posibles impactos mayores en su economía.

Aunque el movimiento del recurso está respaldado por disposiciones legales y acuerdos internacionales, la preocupación persiste entre quienes dependen directamente de este suministro.

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