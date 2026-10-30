Se acerca la final del torneo ‘Calle por Cancha’ en Saltillo

La segunda edición del torneo “Calle por Cancha” realizó su última fase preliminar, con la participación de equipos juveniles de la zona centro de Saltillo, rumbo a la gran final que se disputará el próximo miércoles 4 de noviembre en el Biblioparque Norte. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó la respuesta que ha tenido este programa, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, al reunir a cientos de jóvenes de distintos sectores de la ciudad mediante actividades deportivas.

“Estos torneos de Calle por Cancha han sido todo un éxito, han participado cientos de jóvenes que forman parte de agrupaciones juveniles en los diferentes sectores de la ciudad y quienes han encontrado en esta actividad una oportunidad de mostrar su talento dentro de la cancha”, comentó. Por su parte, el director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alexis Morales Hernández, informó que los equipos ganadores de esta última fase se enfrentarán a los mejores representantes de los sectores poniente, oriente y sur para definir al campeón de la competencia. Detalló que, hasta el momento, alrededor de 40 equipos han participado en el torneo, que reúne a agrupaciones juveniles con el fútbol como punto de encuentro.

Morales Hernández señaló que esta iniciativa busca acercar el deporte a jóvenes de todos los sectores de Saltillo, además de fomentar la convivencia y la integración comunitaria. Agregó que los encuentros se desarrollan en canchas rehabilitadas por la administración municipal, como parte de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura destinada al deporte y el esparcimiento. De esta manera, el torneo “Calle por Cancha” forma parte de la estrategia municipal para promover la prevención del delito y la seguridad mediante actividades deportivas y la participación de las juventudes.

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