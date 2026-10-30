Se acerca la final del torneo ‘Calle por Cancha’ en Saltillo

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    Se acerca la final del torneo ‘Calle por Cancha’ en Saltillo
    Alrededor de 40 equipos han participado en la competencia, representando a distintas agrupaciones juveniles de la ciudad. CORTESÍA

La final se realizará el miércoles 4 de noviembre en las instalaciones del Biblioparque Norte

La segunda edición del torneo “Calle por Cancha” realizó su última fase preliminar, con la participación de equipos juveniles de la zona centro de Saltillo, rumbo a la gran final que se disputará el próximo miércoles 4 de noviembre en el Biblioparque Norte.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó la respuesta que ha tenido este programa, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, al reunir a cientos de jóvenes de distintos sectores de la ciudad mediante actividades deportivas.

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“Estos torneos de Calle por Cancha han sido todo un éxito, han participado cientos de jóvenes que forman parte de agrupaciones juveniles en los diferentes sectores de la ciudad y quienes han encontrado en esta actividad una oportunidad de mostrar su talento dentro de la cancha”, comentó.

Por su parte, el director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alexis Morales Hernández, informó que los equipos ganadores de esta última fase se enfrentarán a los mejores representantes de los sectores poniente, oriente y sur para definir al campeón de la competencia.

Detalló que, hasta el momento, alrededor de 40 equipos han participado en el torneo, que reúne a agrupaciones juveniles con el fútbol como punto de encuentro.

$!Los equipos ganadores se enfrentarán a los mejores representantes de los sectores poniente, oriente y sur.
Los equipos ganadores se enfrentarán a los mejores representantes de los sectores poniente, oriente y sur. CORTESÍA

Morales Hernández señaló que esta iniciativa busca acercar el deporte a jóvenes de todos los sectores de Saltillo, además de fomentar la convivencia y la integración comunitaria.

Agregó que los encuentros se desarrollan en canchas rehabilitadas por la administración municipal, como parte de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura destinada al deporte y el esparcimiento.

De esta manera, el torneo “Calle por Cancha” forma parte de la estrategia municipal para promover la prevención del delito y la seguridad mediante actividades deportivas y la participación de las juventudes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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