SNTE prepara capacitación para actuar ante hechos violentos en escuelas, como el ocurrido en Torreón

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    SNTE prepara capacitación para actuar ante hechos violentos en escuelas, como el ocurrido en Torreón
    Alfonso Cepeda Salas informó que el sindicato impulsa una iniciativa para prevenir y sancionar la violencia escolar. ARCHIVO
Elena Vega
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El sindicato coordina con autoridades una campaña para orientar a docentes, estudiantes y familias sobre cómo responder ante emergencias y prevenir la violencia escolar

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) trabaja con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Seguridad Pública en una campaña para enseñar a docentes, estudiantes y padres de familia cómo actuar ante situaciones de violencia en los planteles, informó su secretario general, el senador Alfonso Cepeda Salas.

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Durante una visita a Torreón por su segundo informe legislativo, el dirigente sindical señaló que los episodios registrados en distintas entidades, incluido el ataque ocurrido el 1 de octubre en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, evidencian la necesidad de reforzar las medidas preventivas y los protocolos de actuación en las escuelas.

En ese plantel murió la subdirectora Nery Edith Nevárez González durante un enfrentamiento con dos exalumnos. Cepeda Salas consideró que una mejor preparación para responder ante una emergencia podría ayudar a evitar desenlaces fatales y advirtió que el temor generado por estos hechos afecta tanto a maestros como a estudiantes.

La capacitación estaría a cargo de personal especializado, con la posible participación de integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano o la Marina. El plan contempla convocar a comunidades escolares completas para recibir orientación sobre cómo proceder durante una situación de riesgo, sin que ello implique la presencia permanente de militares dentro de los planteles.

Por otra parte, el senador respaldó la restricción del uso de teléfonos celulares en las escuelas y señaló que el sindicato impulsa una iniciativa para prevenir y sancionar la violencia escolar. La propuesta también busca establecer medidas frente al acoso entre estudiantes y los conflictos entre padres de familia y docentes, además de proteger a los maestros ante denuncias injustificadas y posibles extorsiones.

De acuerdo con Cepeda Salas, la iniciativa se encuentra en revisión en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y en la Secretaría de Gobernación. El objetivo es atender posibles observaciones antes de llevarla a la Cámara de Diputados y, en caso de ser aprobada, promover su aplicación en las entidades federativas.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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