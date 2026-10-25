Llegan ‘Phony’ y nuevas temporadas

La tercera semana del mes, en el que llegaron el reboot de ‘Carrie’ a Prime Video y la precuela de ‘Viernes 13’, ‘Crystal Lake’, a Universal+, Disney estrenó su respectiva propuesta del género del misterio.

Esto sucedió el pasado martes 20, cuando esta plataforma estrenó ‘Phony’ (‘Farsante’), una serie que logra lo que el éxito taquillero en cines de ‘Madre siniestra’ no logró: contarnos con eficiencia una historia más original, en la que una madre (Connie Britton, de ‘American Horror Story’ y ‘Rooster’) resulta ser la antagonista de su hijo, Sonny (Sam Nivola, de ‘The White Lotus’). Después de sufrir un accidente y despertar de un coma, el joven descubre con total desconcierto que la mujer que se supone que lo trajo al mundo podría no ser su verdadera madre, pues varios indicios le hacen sospechar que fue sustituida por una impostora.

Previo a este estreno, justo una semana antes, el miércoles 14, la misma plataforma estrenó la segunda temporada de ‘The Lowdown’, en la que el estrafalario periodista interpretado por el actor Ethan Hawke se ve inmerso en un nuevo caso, donde destaca la participación del primer actor y ganador del Oscar Tommy Lee Jones, también de origen texano. Al mismo tiempo, ese día la mencionada Universal+ lanzó el primer episodio de la nueva temporada de ‘Murder in a Small Town’, donde el detective Karl Alberg (Rossif Sutherland) regresa a las andadas, pero bajo la supervisión de una superior, interpretada por la también oscarizada Marcia Gay Harden.

Los más recientes estrenos llegaron al streaming el jueves pasado, vía Netflix. Por un lado, está la cuarta temporada de la serie francesa ‘Lupin’, en la cual el protagonista, Assane Diop, el ladrón de guante blanco inspirado en el personaje clásico de la literatura francesa del mismo nombre e interpretado por Omar Sy, se enfrenta desde la cárcel, donde ingresó al final de la temporada pasada, a un nuevo enemigo. Por otro lado, regresa la tercera temporada de la comedia ‘Nadie quiere esto’, con la pareja protagónica formada por el rabino sexy (Adam Brody) y la conductora de un pódcast (Kristen Bell), quienes, después de superar varios obstáculos familiares, enfrentan el nuevo reto de vivir juntos.