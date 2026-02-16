Se impacta campesino a toda velocidad y destroza tres vehículos en Parras

TE PUEDE INTERESAR: Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila

El percance ocurrió alrededor de las 20:00 horas de ayer domingo. De acuerdo con los primeros datos, Jesús ¨N¨, de 21 años, originario del ejido El Abrevadero, conducía un automóvil Jetta a exceso de velocidad sobre la Calzada del Márquez, en circulación de oriente a poniente.

Un aparatoso accidente fue reportado al sistema de emergencias 911, donde se solicitó el apoyo de unidades médicas y de seguridad luego de que un automóvil se impactara contra una camioneta clásica y otro vehículo que se encontraban estacionados en Parras .

Al aproximarse a la colonia Mano con Mano, perdió el control del volante y se proyectó de frente contra una camioneta Ford que estaba debidamente estacionada. Tras el impacto, las unidades involucradas resultaron con daños de consideración, reportándose como pérdida total.

Detrás de la camioneta afectada se encontraba otro vehículo de la marca Ford, el cual también terminó dañado, además de un poste de luminaria que resultó afectado por la fuerza del choque.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al conductor señalado como responsable. A pesar de la magnitud del impacto, no presentó lesiones de gravedad. Posteriormente fue asegurado y trasladado a las celdas municipales para quedar a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y el procedimiento para la reparación de daños a los propietarios de las unidades afectadas, identificados como propiedad de Santiago.

Elementos de la Marina, que transitaban por el sector al momento del accidente, fueron los primeros en brindar apoyo, colaborando en el control de la vialidad mientras arribaban oficiales de Tránsito y Policía Municipal.

Tras realizar el peritaje correspondiente en el lugar, las autoridades ordenaron el traslado de los tres vehículos al corralón mediante el servicio de grúas.

De acuerdo con lo observado en el sitio, el conductor presuntamente presentaba aliento alcohólico, situación que será considerada dentro del proceso legal correspondiente.