Lanza Coahuila campaña permanente para detección oportuna de cáncer infantil

Coahuila
/ 15 febrero 2026
    Inspira Coahuila es la instancia que aglutina los esfuerzos para impulsar esta campaña permanente. Especial

A través de 133 centros de salud en la entidad se busca canalizar y referir en tiempo a menores que requieran atención por este mal

En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, el Gobierno del Estado puso en marcha la campaña permanente “Revísalos a Tiempo”, una estrategia enfocada en la detección oportuna del cáncer en niñas y niños, impulsada por la oficina Inspira Coahuila en coordinación con la Secretaría de Salud estatal.

Durante el arranque, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, señaló que desde 2025 se ha fortalecido la atención integral a menores con esta enfermedad y que, a partir de este año, se consolida una acción permanente para reforzar la prevención y el diagnóstico temprano.

Detectar a tiempo el cáncer infantil salva vidas, y por eso trabajamos todos los días para que ningún niño se quede sin lo que necesita: medicamentos, alimentación, atención médica y acompañamiento psicológico para ellos y sus familias”, afirmó.

La estrategia contempla la aplicación de cédulas de identificación de posibles síntomas en los 133 centros de salud del estado, con el objetivo de canalizar y referir oportunamente a los pacientes para iniciar atención especializada lo antes posible.

El Gobierno del Estado resaltó que no hay tema más importante que cuidar las vidas. Especial

Rodríguez López subrayó que actuar de manera temprana permite mejorar el pronóstico y proteger tanto el presente como el futuro de la niñez coahuilense. “En Coahuila, nuestros niños y niñas no están solos”, expresó.

Como parte de las acciones iniciales, se realizó una capacitación en modalidad híbrida dirigida al personal médico de los 133 centros de salud, enfocada en la correcta aplicación de la cédula y en los protocolos de referencia ante la detección de signos de alerta. En esta jornada participaron más de 200 profesionales de la salud de distintas regiones del estado.

Para el gobernador Manolo Jiménez y para mí, no hay causa más importante que cuidar la vida; y sabemos que, trabajando juntos, llegamos a tiempo”, concluyó.

