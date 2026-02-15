Lanza Coahuila campaña permanente para detección oportuna de cáncer infantil

En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, el Gobierno del Estado puso en marcha la campaña permanente “Revísalos a Tiempo”, una estrategia enfocada en la detección oportuna del cáncer en niñas y niños, impulsada por la oficina Inspira Coahuila en coordinación con la Secretaría de Salud estatal.

Durante el arranque, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, señaló que desde 2025 se ha fortalecido la atención integral a menores con esta enfermedad y que, a partir de este año, se consolida una acción permanente para reforzar la prevención y el diagnóstico temprano.

“Detectar a tiempo el cáncer infantil salva vidas, y por eso trabajamos todos los días para que ningún niño se quede sin lo que necesita: medicamentos, alimentación, atención médica y acompañamiento psicológico para ellos y sus familias”, afirmó.

La estrategia contempla la aplicación de cédulas de identificación de posibles síntomas en los 133 centros de salud del estado, con el objetivo de canalizar y referir oportunamente a los pacientes para iniciar atención especializada lo antes posible.