Se inaugura la 1ª Semana de Ingeniería Mecatrónica en I4.0 en UTC

El evento tiene como objetivo principal potenciar el conocimiento práctico y teórico de los estudiantes mediante una cartelera que incluye conferencias especializadas, talleres y encuentros con egresados.

Este 14 de abril, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) dio inicio formal a las actividades de la 1ª Semana de Ingeniería Mecatrónica en I4.0, reuniendo a autoridades, docentes y alumnos.

Durante la ceremonia de apertura, el rector de la institución, Sergio Guadarrama, destacó la relevancia de este tipo de encuentros para la cohesión académica y el crecimiento personal de los futuros ingenieros.

“Siempre es un motivo de reconocimiento cuando nos juntamos todas y todos a hacer cosas buenas”, expresó Guadarrama, subrayando el valor del trabajo colaborativo dentro de la Universidad.

El Rector instó a los jóvenes a aprovechar estos espacios para ampliar su visión profesional, señalando que es aquí donde “comienzan a esbozar en el horizonte hacia dónde pueden llegar”.

Asimismo, compartió una reflexión sobre la planificación de vida, recordando a los presentes que “el horizonte guarda en sus entrañas nuestro futuro”, e invitándolos a definir sus metas con claridad.

“El destino nos pertenece”, enfatizó Sergio Guadarrama al concluir su mensaje, reafirmando el compromiso de la UTC por brindar las herramientas necesarias para que el alumnado alcance sus objetivos.

Tras la inauguración, iniciaron actividades como el panel de egresados “De estudiante a profesional: el salto real” y diversos talleres técnicos en áreas de electrónica, hidráulica y neumática.

Las jornadas continuarán durante la semana con visitas industriales y la muestra de proyectos, consolidando un vínculo directo entre la formación académica y las exigencias de la industria actual.