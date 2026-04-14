Se inaugura la 1ª Semana de Ingeniería Mecatrónica en I4.0 en UTC

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 abril 2026
    Se inaugura la 1ª Semana de Ingeniería Mecatrónica en I4.0 en UTC
    Este martes la UTC puso en marcha la Primera Semana de Ingeniería Mecatrónica, oportunidad para que los alumnos fortalezcan sus competencias técnicas, participen en actividades prácticas y establezcan vínculos con el sector industrial. MANUEL RODRÍGUEZ
    Se inaugura la 1ª Semana de Ingeniería Mecatrónica en I4.0 en UTC
    Se inaugura la 1ª Semana de Ingeniería Mecatrónica en I4.0 en UTC

La Universidad Tecnológica de Coahuila busca fortalecer la formación integral y tecnológica de su comunidad estudiantil

Este 14 de abril, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) dio inicio formal a las actividades de la 1ª Semana de Ingeniería Mecatrónica en I4.0, reuniendo a autoridades, docentes y alumnos.

El evento tiene como objetivo principal potenciar el conocimiento práctico y teórico de los estudiantes mediante una cartelera que incluye conferencias especializadas, talleres y encuentros con egresados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-reconoce-uadec-trayectoria-de-yolanda-jaramillo-con-distincion-universitaria-OC20009340

Durante la ceremonia de apertura, el rector de la institución, Sergio Guadarrama, destacó la relevancia de este tipo de encuentros para la cohesión académica y el crecimiento personal de los futuros ingenieros.

“Siempre es un motivo de reconocimiento cuando nos juntamos todas y todos a hacer cosas buenas”, expresó Guadarrama, subrayando el valor del trabajo colaborativo dentro de la Universidad.

El Rector instó a los jóvenes a aprovechar estos espacios para ampliar su visión profesional, señalando que es aquí donde “comienzan a esbozar en el horizonte hacia dónde pueden llegar”.

Asimismo, compartió una reflexión sobre la planificación de vida, recordando a los presentes que “el horizonte guarda en sus entrañas nuestro futuro”, e invitándolos a definir sus metas con claridad.

“El destino nos pertenece”, enfatizó Sergio Guadarrama al concluir su mensaje, reafirmando el compromiso de la UTC por brindar las herramientas necesarias para que el alumnado alcance sus objetivos.

Tras la inauguración, iniciaron actividades como el panel de egresados “De estudiante a profesional: el salto real” y diversos talleres técnicos en áreas de electrónica, hidráulica y neumática.

Las jornadas continuarán durante la semana con visitas industriales y la muestra de proyectos, consolidando un vínculo directo entre la formación académica y las exigencias de la industria actual.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Capacitación
estudiantes
Universidades

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos Bocas

Dos Bocas
true

4T, adicción a la mentira: ‘No se preocupen, es neblina’
true

POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde
El Estadio Madero se prepara para una gran entrada en el inicio de temporada.

Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo
Autoridades municipales informaron que el plan contempla intervenir todo el periférico, una de las vialidades más transitadas, con el objetivo de mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía eléctrica.

Proyectan modernización total de luminarias en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
El concesionario ha señalado que el aumento en el costo del diésel y la competencia desleal han complicado la operación del servicio.

Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa
La guerra en Oriente Medio ha trastocado la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, que advirtió en un informe del 14 de abril de 2026 que las perturbaciones en los mercados petroleros podrían frenar el crecimiento, avivar la inflación y aumentar la posibilidad de una recesión global.

La guerra en Medio Oriente frenará el crecimiento económico mundial, advierte el FMI
Los icónicos estudios de Paramount en Hollywood, escenario de una industria que hoy enfrenta la incertidumbre tras el anuncio de su posible fusión con Warner Bros. Discovery

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros