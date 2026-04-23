Se inscriben 50 mujeres para ocupar máximo cargo del Instituto Electoral de Coahuila

Fue el pasado 22 de abril, cuando la convocatoria emitida por el INE para el máximo cargo del organismo público local electoral, tuvo su último día de registros para las interesadas, quienes debían presentar requisitos legales e idóneos para poder participar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con el período de la convocatoria para ocupar el cargo de la Presidencia en el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), con media centena de mujeres registradas como interesadas en el cargo.

Entre ellos, están residir en Coahuila desde hace por lo menos cinco años, tener más de 30 años, el título expedido con al menos cinco años de antigüedad, gozar de buena reputación y tener conocimientos político-electorales.

A la convocatoria, respondieron acudieron 55 mujeres postuladas para ocupar el cargo, de las cuales 50 aprobaron los requisitos para pasar a la siguiente etapa.

Hasta el momento, el INE no ha dado a conocer los nombres de las mujeres participantes en la contienda del máximo cargo vigilante de la democracia en la entidad.

Sin embargo, dicha difusión deberá realizarse en las siguientes horas, pues será el siguiente 30 de mayo, cuando las postulantes acudan a un examen de conocimientos como la primera parte del proceso.

Después, será a partir del 25 de julio cuando dé inicio la etapa de entrevistas y a más tardar el 2 de noviembre siguiente, la decisión deberá ser comunicada.