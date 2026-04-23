Se inscriben 50 mujeres para ocupar máximo cargo del Instituto Electoral de Coahuila

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    Se inscriben 50 mujeres para ocupar máximo cargo del Instituto Electoral de Coahuila
    La decisión final sobre el proceso será comunicada a más tardar el día 2 de noviembre. ESPECIAL

Será el 30 de mayo cuando las postulantes presenten un examen de conocimientos

El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con el período de la convocatoria para ocupar el cargo de la Presidencia en el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), con media centena de mujeres registradas como interesadas en el cargo.

Fue el pasado 22 de abril, cuando la convocatoria emitida por el INE para el máximo cargo del organismo público local electoral, tuvo su último día de registros para las interesadas, quienes debían presentar requisitos legales e idóneos para poder participar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-consejeros-del-iec-avanzan-en-busqueda-de-consejerias-del-ine-sus-nombres-figuran-en-la-lista-de-100-aspirantes-JJ19988265

Entre ellos, están residir en Coahuila desde hace por lo menos cinco años, tener más de 30 años, el título expedido con al menos cinco años de antigüedad, gozar de buena reputación y tener conocimientos político-electorales.

A la convocatoria, respondieron acudieron 55 mujeres postuladas para ocupar el cargo, de las cuales 50 aprobaron los requisitos para pasar a la siguiente etapa.

Hasta el momento, el INE no ha dado a conocer los nombres de las mujeres participantes en la contienda del máximo cargo vigilante de la democracia en la entidad.

Sin embargo, dicha difusión deberá realizarse en las siguientes horas, pues será el siguiente 30 de mayo, cuando las postulantes acudan a un examen de conocimientos como la primera parte del proceso.

Después, será a partir del 25 de julio cuando dé inicio la etapa de entrevistas y a más tardar el 2 de noviembre siguiente, la decisión deberá ser comunicada.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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