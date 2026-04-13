Coahuila: Consejeros del IEC avanzan en búsqueda de consejerías del INE; sus nombres figuran en la lista de 100 aspirantes

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 13 abril 2026
    Coahuila: Consejeros del IEC avanzan en búsqueda de consejerías del INE; sus nombres figuran en la lista de 100 aspirantes
    Un consejeros y un exconsejero del IEC aprobaron el examen para aspirar a una consejería del INE. ARCHIVO

Será la Cámara de Diputados la que dé el veredicto final

El Comité Técnico de Evaluación para la convocatoria de consejerías del Instituto Nacional Electoral, contempló para la siguiente etapa de entrevistas a un consejero y un exconsejero del Instituto Electoral de Coahuila como perfiles idóneos para ocupar los cargos.

Fue este lunes cuando el Comité integrado por personas seleccionadas en la Cámara de Diputados, presentaron su resolución con los nombres de las 100 personas, entre ellas, 50 mujeres y 50 hombres, que resultaron tener los conocimientos necesarios y la experiencia para el desarrollo de las consejerías nacionales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/frontera-coahuila-premiara-a-contribuyentes-cumplidos-con-sorteo-de-automovil-jac-NJ19987794

Esta etapa fue posterior a la presentación de un examen que fue aprobado por el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez, así como por Leticia Bravo Ostos y Madeleyne Ivette Figueroa, a la par del ex consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz.

A la nueva etapa que ahora consiste en entrevistas ante el Comité, pasaron únicamente Óscar Daniel Rodríguez y Juan Carlos Cisneros Ruiz.

De ahí, el Comité elegirá al menos tres quintetas para que los perfiles acudan ante la Cámara de Diputados y se tome una decisión respecto a la ocupación de los cargos.

Los tres cargos en referencia se deben a la conclusión de las funciones de las consejerías a cargo de Dania Ravel, Jaime Rivera y la consejera Beatríz Zavala.

Se estima, que aproximadamente para el 22 de abril la Cámara haya emitido una resolución al respecto, y en caso de que no existan acuerdos, los nuevos consejeros serían designados a través de insaculación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila
Voto

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IEC
INE

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Campos de girasoles y nuevas atracciones fortalecen el turismo rural en la sierra de Arteaga.

Arteaga se reinventa: ofrece nueva oferta turística con experiencias de naturaleza y aventura
Participan alrededor de 11 mil 500 ciudadanos que pagaron puntualmente su impuesto predial.

Frontera, Coahuila, premiará a contribuyentes cumplidos con sorteo de automóvil JAC
La incidencia en los casos de sarampión en Coahuila se agravó durante las vacaciones de Semana Santa.

Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33

El operativo busca garantizar un entorno seguro para la comunidad escolar.

Despliegan fuerzas de seguridad en escuelas por regreso a clases en Saltillo
Utiliza algoritmos de inteligencia artificial para optimizar el flujo vehicular.

Implementa Saltillo semáforos inteligentes para agilizar tráfico en Presidente Cárdenas
Las acciones responden a peticiones ciudadanas para prevenir riesgos en la vía pública.

Realizan labores de limpieza en ‘Los Ojitos’ y otros arroyos de Saltillo
AMLO-Sheinbaum: Fracking político

AMLO-Sheinbaum: Fracking político
Registro celular

Registro celular