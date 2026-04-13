Coahuila: Consejeros del IEC avanzan en búsqueda de consejerías del INE; sus nombres figuran en la lista de 100 aspirantes
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Será la Cámara de Diputados la que dé el veredicto final
El Comité Técnico de Evaluación para la convocatoria de consejerías del Instituto Nacional Electoral, contempló para la siguiente etapa de entrevistas a un consejero y un exconsejero del Instituto Electoral de Coahuila como perfiles idóneos para ocupar los cargos.
Fue este lunes cuando el Comité integrado por personas seleccionadas en la Cámara de Diputados, presentaron su resolución con los nombres de las 100 personas, entre ellas, 50 mujeres y 50 hombres, que resultaron tener los conocimientos necesarios y la experiencia para el desarrollo de las consejerías nacionales.
Esta etapa fue posterior a la presentación de un examen que fue aprobado por el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez, así como por Leticia Bravo Ostos y Madeleyne Ivette Figueroa, a la par del ex consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz.
A la nueva etapa que ahora consiste en entrevistas ante el Comité, pasaron únicamente Óscar Daniel Rodríguez y Juan Carlos Cisneros Ruiz.
De ahí, el Comité elegirá al menos tres quintetas para que los perfiles acudan ante la Cámara de Diputados y se tome una decisión respecto a la ocupación de los cargos.
Los tres cargos en referencia se deben a la conclusión de las funciones de las consejerías a cargo de Dania Ravel, Jaime Rivera y la consejera Beatríz Zavala.
Se estima, que aproximadamente para el 22 de abril la Cámara haya emitido una resolución al respecto, y en caso de que no existan acuerdos, los nuevos consejeros serían designados a través de insaculación.