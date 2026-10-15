Coahuila suma 9 muertes maternas en 2026; van 343 en el país

La cifra representa una disminución respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 14 muertes maternas en septiembre. A nivel nacional, el total acumulado asciende a 343 defunciones.

La Secretaría de Salud federal reportó que, al corte de septiembre, Coahuila acumula nueve muertes maternas en 2026. En la última semana del mes no se registró ninguna defunción en la entidad.

El escenario de 2026 contrasta con el balance de 2024, cuando Coahuila acumuló 41 muertes maternas al cierre del año. Con ese registro, la entidad se ubicó en el cuarto lugar nacional, solo por detrás del Estado de México, con 49; Jalisco, con 47, y Chiapas, con 44. En 2023, el estado había informado 17 defunciones maternas.

PRINCIPALES CAUSAS

De acuerdo con la información oficial, las complicaciones que concentran la mayor cantidad de muertes maternas, tanto en el ámbito nacional como estatal, son la enfermedad hipertensiva, el edema y la proteinuria en el embarazo, parto y puerperio, así como la preeclampsia y la eclampsia. Otras causas son la hemorragia obstétrica, los abortos y la embolia obstétrica.

La Secretaría de Salud federal señaló que todos los embarazos deben contar con atención médica para el seguimiento clínico de la madre y el producto, con el objetivo de prevenir complicaciones que pongan en riesgo la vida.