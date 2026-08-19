Se gradúan más de 400 alumnas de ‘Mujeres al siguiente nivel’ en Monclova

Durante la ceremonia de graduación, Mavi Sosa, presidenta honoraria del DIF Monclova , destacó que este programa busca brindar herramientas que no solamente permitan a las mujeres aprender un oficio, sino también fortalecer su seguridad personal y abrir nuevas oportunidades para ellas y sus familias.

MONCLOVA, COAH.- Más de 400 mujeres concluyeron el primer módulo del programa “Mujeres al siguiente nivel”, impulsado por el DIF Monclova, con capacitación gratuita en diferentes áreas que les permitirán emprender y generar ingresos desde sus hogares.

Explicó que durante los últimos meses las participantes recibieron capacitación en áreas como repostería, corte de cabello, aplicación de gel, decoración con globos y otras técnicas modernas que actualmente tienen demanda y pueden convertirse en una fuente de ingresos.

“Cuando una mujer crece, se fortalece la familia, la comunidad y nuestra ciudad”, señaló. Sosa destacó que las capacitaciones fueron completamente gratuitas y se desarrollaron con material de calidad, instructoras especializadas, además del acompañamiento de psicólogas y relatoras durante las sesiones.

Durante el evento también se realizó la entrega simbólica de diplomas y tarjetas de beneficios a las graduadas, quienes podrán acceder a descuentos en comercios aliados y adquirir materiales para iniciar sus propios emprendimientos.

A nombre de las participantes, Esmeralda Sarahí Ramírez Hernández agradeció la oportunidad de formar parte del programa y destacó la preparación recibida, así como el ambiente generado entre las mujeres que participaron.

“Esto es solo el principio”, expresó al señalar que además de adquirir nuevos conocimientos, encontraron un espacio de convivencia y apoyo entre mujeres con las mismas ganas de salir adelante.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reconoció el trabajo realizado por el equipo del DIF Monclova y las facilitadoras, instructoras y psicólogas que participaron en el programa.

SUMAN MÁS DE 2 MIL LAS MUJERES CAPACITADAS

Destacó que desde 2025 miles de mujeres han tenido acceso a este tipo de capacitaciones y que tan solo en este periodo se inscribieron más de 600 participantes, por lo que estimó que en 2 años serán más de 2 mil mujeres las que hayan recibido herramientas a través de “Mujeres al siguiente nivel”.

Villarreal Pérez señaló que el programa no solamente busca enseñar un oficio, sino también brindar a las mujeres un espacio para su desarrollo personal, fortalecer su autoestima y darles herramientas para emprender.