Recorte de participaciones deja impacto de hasta 10 millones de pesos en finanzas de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La reducción en los ingresos provenientes de la Federación ya generó un impacto de entre 9 y 10 millones de pesos en las finanzas del municipio de Monclova, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez. El edil explicó que esta disminución forma parte de un escenario que se está presentando a nivel nacional, donde los menores ingresos han obligado a realizar ajustes presupuestales que terminan repercutiendo directamente en los municipios.

Señaló que, aunque la reducción representa un golpe para las finanzas municipales, Monclova ha logrado amortiguar la afectación gracias al comportamiento positivo de los ingresos propios. “Yo creo que eso es algo de lo que está pasando a nivel nacional, una baja en los ingresos nacionales y se hacen ajustes o adecuaciones en los presupuestos que impactan directamente en las finanzas municipales”, comentó. INGRESOS PROPIOS AMORTIGUAN RECORTE Villarreal Pérez indicó que durante los últimos meses el impacto acumulado ronda entre los 9 y 10 millones de pesos. Sin embargo, señaló que la situación no ha generado una afectación mayor debido a la buena recaudación obtenida por conceptos como el impuesto predial, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y los recursos relacionados con el pago de servicios de SIMAS. “Sí estuvo un impacto, al momento, alrededor de los nueve, 10 millones de pesos. Ya ha tenido un impacto en estos últimos meses”, reconoció. Ante este escenario, el municipio realizará las adecuaciones necesarias al presupuesto para mantener la operación con eficiencia y garantizar un cierre ordenado del ejercicio 2026. PREPARAN PRESUPUESTO PARA 2027 El alcalde señaló que, de manera paralela, el Ayuntamiento ya trabaja en la preparación de las leyes de Ingresos y Egresos para 2027, por lo que deberán ajustar las proyecciones conforme a las condiciones financieras que se presenten.

Explicó que algunas de estas propuestas deberán comenzar a presentarse desde finales de agosto, mientras que otras se irán definiendo y autorizando conforme avancen los trabajos de las comisiones correspondientes. Aseguró que la prioridad será mantener la eficiencia en el manejo de los recursos y realizar los ajustes necesarios sin descuidar los proyectos y servicios que brinda el municipio. “Esperemos las adecuaciones durante el año, seguir trabajando con la misma eficiencia, tener el presupuesto listo para también presentar lo que viene para el 2027”, señaló. El alcalde agregó que el municipio deberá mantener un equilibrio entre las modificaciones necesarias para concluir 2026 y la planeación financiera del próximo año, ante un escenario nacional de menores ingresos. “Va a la par los ajustes que tenemos que ir haciendo para la proyección del 2026 para el cierre del año, pero también ya ir previendo las leyes de ingresos y egresos”, puntualizó.