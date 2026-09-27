Se quedan sin agua y piden ayuda; seis migrantes son rescatados cerca de la frontera con Acuña

El auxilio comenzó luego de que integrantes de un grupo de aproximadamente 15 personas realizaran varias llamadas al número de emergencias 911 para reportar su situación y proporcionar a las autoridades información sobre el sitio donde se encontraban.

ACUÑA, COAH.- Seis migrantes mexicanos fueron puestos a salvo por autoridades estadounidenses después de permanecer durante dos días sin agua en una zona despoblada cercana a la frontera con Acuña, Coahuila.

La Oficina del Sheriff del Condado de Terrell recibió los reportes y movilizó a sus agentes hacia el área señalada para verificar las condiciones del grupo.

Al llegar al punto indicado, los elementos localizaron a seis de los migrantes que habían solicitado ayuda. Las personas señalaron que llevaban alrededor de dos días sin disponer de agua, por lo que solicitaron asistencia ante las condiciones en las que se encontraban.

Tras ser ubicados, los seis mexicanos fueron trasladados a una estación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, donde quedaron bajo custodia de los agentes correspondientes.

Según la información proporcionada por las autoridades, los migrantes son originarios de Baja California, Durango, Guanajuato, Veracruz e Hidalgo.

Hasta el momento no se ha informado sobre la localización del resto de las personas que presuntamente integraban el grupo de alrededor de 15 migrantes.