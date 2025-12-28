Se realizó con éxito traslado de menor con quemaduras a hospital en Texas: Secretaría de Salud Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que, a través del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, se realizó con éxito el traslado en cuidados críticos de una paciente menor de edad que presentaba 28 por ciento de superficie corporal quemada.

La niña fue atendida inicialmente en el Hospital General Amparo Pape, en el municipio de Monclova, a donde ingresó el pasado 25 de diciembre. En dicho nosocomio recibió atención médica oportuna por parte de personal especializado, lo que permitió estabilizarla clínicamente y hacer posible su posterior referencia a una unidad de mayor especialidad.

Una vez valorada su condición, la paciente fue trasladada al Shriners Hospital for Children, ubicado en Galveston, Texas, institución de reconocimiento internacional en la atención integral de niñas y niños con lesiones por quemaduras, donde continuará su tratamiento médico.

El traslado se llevó a cabo el 27 de diciembre, mediante una aeronave que partió del aeropuerto Venustiano Carranza, en la capital del estado, bajo estrictos protocolos de atención en cuidados críticos.