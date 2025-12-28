Se realizó con éxito traslado de menor con quemaduras a hospital en Texas: Secretaría de Salud Coahuila
Atención oportuna permite traslado seguro de menor con quemaduras a hospital de Estados Unidos, afirman autoridades
La Secretaría de Salud de Coahuila informó que, a través del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, se realizó con éxito el traslado en cuidados críticos de una paciente menor de edad que presentaba 28 por ciento de superficie corporal quemada.
La niña fue atendida inicialmente en el Hospital General Amparo Pape, en el municipio de Monclova, a donde ingresó el pasado 25 de diciembre. En dicho nosocomio recibió atención médica oportuna por parte de personal especializado, lo que permitió estabilizarla clínicamente y hacer posible su posterior referencia a una unidad de mayor especialidad.
Una vez valorada su condición, la paciente fue trasladada al Shriners Hospital for Children, ubicado en Galveston, Texas, institución de reconocimiento internacional en la atención integral de niñas y niños con lesiones por quemaduras, donde continuará su tratamiento médico.
El traslado se llevó a cabo el 27 de diciembre, mediante una aeronave que partió del aeropuerto Venustiano Carranza, en la capital del estado, bajo estrictos protocolos de atención en cuidados críticos.
La Secretaría de Salud destacó que este tipo de atenciones y los vínculos de colaboración con instituciones médicas de Estados Unidos son resultado del respaldo, la gestión y el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado acciones para fortalecer la atención médica especializada en beneficio de la niñez coahuilense.
Gracias a esta coordinación interinstitucional, Coahuila cuenta actualmente con enlaces, convenios y mecanismos que permiten facilitar traslados médicos internacionales cuando la condición clínica de las y los pacientes así lo requiere.
Asimismo, se reconoció el trabajo profesional, ético y comprometido del personal médico y de enfermería de la Secretaría de Salud que intervino en este caso, así como la comunicación oportuna y eficaz establecida con autoridades y hospitales de los Estados Unidos.
Finalmente, la dependencia reiteró que se mantiene preparada, con personal capacitado y protocolos establecidos, para brindar atención integral a personas que sufran lesiones por quemaduras en el estado.