Se redoblan esfuerzos para proteger al sector ganadero en Coahuila: Manolo Jiménez

ARTEAGA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que la entidad se mantiene en alerta máxima tras la detección de casos de gusano barrenador en el país, especialmente ante reportes recientes en zonas cercanas como Concha del Oro. “Se detectó este tema hace algunos días. De inmediato el Gobierno Federal tomó cartas en el asunto e implementó un cerco sanitario. Nosotros, por supuesto, estamos en alerta máxima”, declaró el mandatario estatal.

Jiménez Salinas explicó que la vigilancia no es nueva, sino que forma parte de un esfuerzo permanente en el que se han destinado recursos para proteger al sector ganadero, afectado por esta plaga que ingresó por el sur de México hace más de un año. Respecto a la relación comercial con Estados Unidos, el gobernador señaló que mantiene comunicación con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, así como con el funcionario Julio Berdegué Sacristán, para abordar temas relacionados con la apertura fronteriza y la exportación de ganado. “Por ahí pueden venir buenas noticias, pero aún no hay nada seguro ni certeza”, puntualizó respecto a las gestiones internacionales. En el ámbito interno, destacó el impulso a programas de mejoramiento genético y esquemas de financiamiento para productores; sin embargo, reconoció retrasos administrativos tras el fallecimiento de Abel Ayala, quien fuera presidente de la Unión Ganadera.

“A raíz de la triste partida de nuestro amigo Abel Ayala, mucho del papeleo que teníamos estaba bajo su nombre, por lo que fue necesario reiniciar algunos procesos”, explicó. Finalmente, el gobernador anunció que instruyó a su equipo a agilizar la actualización de fideicomisos, con el objetivo de iniciar a la brevedad la construcción de un rastro y una empacadora en la región centro-desierto del estado.

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