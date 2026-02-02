Se reúne el gobernador Manolo Jiménez con habitantes de Acuña y Jiménez
El Mandatario sostuvo un encuentro en donde destacó que se seguirá trabajando por el bien de la entidad
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión con habitantes de los municipios de Acuña y Jiménez, a quienes agradeció el respaldo y la cercanía mostrada durante el encuentro.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal calificó la reunión como positiva y destacó el ambiente de convivencia que se generó con representantes y ciudadanos de ambas localidades. “Excelente reunión con mis amig@s de Acuña y Jiménez. Muchas gracias por todo su gran apoyo de siempre. Estuvo muy buena la convivencia”, expresó.
Jiménez Salinas subrayó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre autoridades y sociedad para impulsar acciones en beneficio de la población, al asegurar que su administración cuenta con un equipo sólido y comprometido.
“Tenemos al mejor equipo y vamos a seguir trabajando juntos con todo para el bien de nuestra gente”, señaló.