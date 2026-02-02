Se reúne el gobernador Manolo Jiménez con habitantes de Acuña y Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 2 febrero 2026
    Se reúne el gobernador Manolo Jiménez con habitantes de Acuña y Jiménez
    El Gobernador convivió con los habitantes de estos dos municipios. Foto: Especial

El Mandatario sostuvo un encuentro en donde destacó que se seguirá trabajando por el bien de la entidad

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión con habitantes de los municipios de Acuña y Jiménez, a quienes agradeció el respaldo y la cercanía mostrada durante el encuentro.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal calificó la reunión como positiva y destacó el ambiente de convivencia que se generó con representantes y ciudadanos de ambas localidades. “Excelente reunión con mis amig@s de Acuña y Jiménez. Muchas gracias por todo su gran apoyo de siempre. Estuvo muy buena la convivencia”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Acude Gobernador de Coahuila a Rodeo de Fort Worth; destaca alianzas para impulsar el rodeo local

Jiménez Salinas subrayó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre autoridades y sociedad para impulsar acciones en beneficio de la población, al asegurar que su administración cuenta con un equipo sólido y comprometido.

“Tenemos al mejor equipo y vamos a seguir trabajando juntos con todo para el bien de nuestra gente”, señaló.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México apaga motores en la carrera espacial

México apaga motores en la carrera espacial
Diputadas de distintos partidos defendieron el sentido original de la violencia vicaria como una forma de violencia de género ejercida exclusivamente contra las mujeres.

Rechazan diputadas criminalizar a madres bajo el argumento de violencia vicaria; se pronuncian por Caso Estela en Coahuila

La Secretaría de Salud mantiene activa la aplicación gratuita de la vacuna contra la influenza y la COVID-19 en hospitales públicos de Coahuila, como medida clave para reducir complicaciones graves y defunciones durante la temporada invernal.

Coahuila registra cuatro decesos por COVID-19 en la temporada invernal actual
Uno de los ejes centrales de la visita fue impulsar y proyectar el Rodeo Saltillo a nivel internacional.

Construye Gobernador alianzas en Fort Worth para impulsar a Coahuila
La autobarredora en acción

La autobarredora en acción

Los nuevos impuestos

Los nuevos impuestos
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros