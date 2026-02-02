Se reúne el gobernador Manolo Jiménez con habitantes de Acuña y Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión con habitantes de los municipios de Acuña y Jiménez, a quienes agradeció el respaldo y la cercanía mostrada durante el encuentro.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal calificó la reunión como positiva y destacó el ambiente de convivencia que se generó con representantes y ciudadanos de ambas localidades. “Excelente reunión con mis amig@s de Acuña y Jiménez. Muchas gracias por todo su gran apoyo de siempre. Estuvo muy buena la convivencia”, expresó.

