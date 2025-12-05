Se reúne Manolo Jiménez con García Harfuch; acuerdan fortalecer seguridad en Coahuila

Coahuila
/ 5 diciembre 2025
    Se reúne Manolo Jiménez con García Harfuch; acuerdan fortalecer seguridad en Coahuila
    En la reunión se destacaron indicadores que colocan a Coahuila entre los estados más seguros del País. FOTO: CORTESÍA

El gobernador de Coahuila y el titular de la SSPC federal coincidieron en que la colaboración ha dado resultados positivos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, con el objetivo de evaluar los indicadores de seguridad al cierre del año y reforzar la coordinación entre ambas instancias.

Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron datos estatales y federales relacionados con incidencia delictiva y operativos conjuntos. Según informó el Gobierno del Estado, los funcionarios destacaron que la colaboración interinstitucional ha permitido mantener resultados positivos en materia de seguridad.

Jiménez Salinas reiteró su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con la federación en acciones y programas orientados a fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad.

Tanto el gobernador como el titular de la SSPC acordaron mantener comunicación permanente y dar continuidad a los operativos conjuntos implementados en la región, con el objetivo de preservar los niveles de seguridad que colocan a Coahuila entre los estados con menor incidencia delictiva del país, de acuerdo con cifras oficiales.

