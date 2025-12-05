Homologación de horarios para venta de alcohol en La Laguna es acuerdo de la Mesa de Seguridad Regional

Torreón
/ 5 diciembre 2025
    Homologación de horarios para venta de alcohol en La Laguna es acuerdo de la Mesa de Seguridad Regional
    El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, durante la reunión de las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. FOTO: SANDRA GÒMEZ/ VANGUARDIA

La meta es que las medidas se adapten a cada municipio, garantizando protección ciudadana y mantenimiento del orden público en la región

TORREÓN, COAH.- Los acuerdos para homologar los horarios de venta de alcohol en los municipios de la zona metropolitana de La Laguna, Coahuila-Durango, se están discutiendo en las mesas de seguridad regionales y podrían entrar en vigor a partir del mes de febrero, reveló el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Comentó que el tema se abordó en las Mesas de Coordinación Estatal Coahuila-Durango para la Construcción de Paz y Seguridad, con la participación de los gobernadores de ambos estados y los alcaldes de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros.

La propuesta de homologar los horarios, posiblemente hasta las 2:00 horas como parte de un “blindaje” regional, proviene del Mando Especial de La Laguna y cuenta con el respaldo de los consejos de seguridad y las autoridades municipales, quienes la consideran importante para mejorar la seguridad regional.

Los acuerdos específicos, incluyendo el horario exacto de cierre de los establecimientos para la venta de vino y cerveza, todavía están en proceso de revisión y requieren la aprobación formal tanto a nivel estatal como municipal a través de los cabildos para poder implementarse legalmente, pero se requiere voluntad, explicó.

Esta homologación busca no solo regular la venta de alcohol, sino también fortalecer las estrategias de prevención de delitos relacionados con el consumo en horarios nocturnos.

Además, se están considerando mecanismos de supervisión y sanción para quienes incumplan la normativa, lo que contribuiría a una mayor coordinación entre las autoridades de ambos estados y los municipios involucrados.

Se espera que en las próximas reuniones de seguridad se definan los detalles y se avance hacia la aprobación formal, lo que permitiría establecer un criterio unificado en toda la zona metropolitana de La Laguna, independientemente de si se trata de Coahuila o Durango.

La meta es garantizar que las medidas adoptadas sean eficaces y reflejen las necesidades específicas de cada municipio, asegurando al mismo tiempo la protección de la ciudadanía y el orden público en la región.

Temas


Acuerdos
Alcohol
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

