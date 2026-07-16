Se sumarán nueve integrantes al Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas

Fundado el 18 de marzo de 1977, el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas tiene como encargo investigar, clasificar, difundir y vigilar la conservación del patrimonio histórico del estado. Su creación respondió a la necesidad de establecer un espacio para el desarrollo académico y la divulgación histórica en Coahuila.

El Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas incorporará a ocho nuevos miembros de número y un miembro honorario durante una ceremonia que se realizará el próximo lunes 20 de julio a las 11:00 horas en el Recinto de Juárez.

Actualmente, la mesa directiva es presidida por Arturo Berrueto González. La secretaría, que ocupaba Lucas Martínez Sánchez, quedó vacante tras su reciente fallecimiento.

A lo largo de casi cinco décadas, la institución ha reunido a historiadores y cronistas dedicados a la investigación histórica de Coahuila. Entre quienes han formado parte del Colegio se encuentran Jesús Alfonso Arreola Pérez, Florencio Barrera Fuentes, Federico Berrueto Ramón, Wifredo Bosch Pardo, Homero del Bosque Villarreal, Casiano Campos Aguilar, Álvaro Canales Santos, Carlos Cárdenas Villarreal, Javier Cordero Martínez, Pablo Mario Cuéllar Valdés, José Cuello Villanueva, José de Jesús Dávila Aguirre, José Enciso Contreras, Gustavo Espinoza Mireles, Óscar Flores Tapia, Manuel Humberto Gil Vara, Humberto Gómez Villarreal, Pablo González Miller, Federico Leonardo González Náñez, Javier Guerra Escandón, Lucas Martínez Sánchez, Daniel Menchaca Hernández, Arturo Moncada Garza, César Morado Macías, Roberto Orozco Melo, Ismael Ramos González, Sergio Recio Flores, Melchor Sánchez Jiménez, Julio Santoscoy Cobo, José de la Luz Valdés Valdés, Alfonso Vázquez Sotelo y Javier Villarreal Lozano.

De acuerdo con la información compartida por el Colegio, el ingreso a la institución considera la trayectoria de investigación de los aspirantes. En este proceso fueron presentadas diez candidaturas, de las cuales nueve fueron aprobadas tras la revisión de los trabajos presentados.

NUEVOS INTEGRANTES

Actualmente, el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas cuenta con 20 miembros. Los nuevos integrantes serán Francisco de la Peña, Andrés Mendoza Salas, Conrado Charles, Arturo Villarreal, Iván Vartan Muñoz Cotera, Mario Alberto Monjaraz, Rubén Moreira Valdez y Ariel Gutiérrez Cabello, además de Clemente Rendón de la Garza, miembro honorario por Tamaulipas, quienes fueron propuestos e invitados por Arturo Berrueto González con la aprobación de varios miembros de la institución.