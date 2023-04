¿Se te ‘subió el muerto’? La mayoría de las personas lo experimentan al menos una vez en la vida, afirman saltillenses

¿Se te subió el muerto al estar durmiendo? ¿Sentías un cuerpo extraño encima de ti? ¿No podías respirar? ¿Tuviste pavor? ¿Querías gritar y pedir auxilio? ¿Querías rezar y no podías...? Si no has tenido esta terrorífica sensación, seguramente has escuchado a familiares o amigos relatar esa experiencia aterradora y algunas personas aseguran que, indudablemente, se les subió el muerto, de acuerdo con saltillenses.

Bueno, la ciencia tiene otra explicación. Le llaman “parálisis del sueño”, una extraña pero muy común sensación que refieren padecer o haber padecido las personas, la cual se produce en momentos en que tratan de conciliar el sueño o en el proceso de despertar.

Se padecen alucinaciones y una sensación de espanto, quienes lo sufren dicen “se me subió el muerto” y refieren haber estado conscientes de lo que ocurría.

Este trastorno se debe a que literalmente la persona está despierta, pero el cuerpo aún sigue dormido y puede presentarse en personas agobiadas por estrés, depresión, ansiedad o que presentan trastornos neurológicos como la narcolepsia (somnolencia extrema) que se caracteriza por un sueño irresistible y se quedan dormidas a cualquier hora y en cualquier lugar.

Frecuentemente va acompañado de sensaciones de terror, angustia, desesperación y de muerte inminente, con pesadillas, alucinaciones siniestras y figuras fantasmales o diabólicas dentro de la habitación, escuchan voces distorsionadas y sienten que alguien se sube a la cama y la persona es incapaz de moverse, de hablar, de gritar, como si una fuerza sobrenatural se los impidiera, sienten presión en el pecho y presentan taquicardia.

“Uno está consciente y despierto, por eso se llama ‘parálisis del sueño’ pero el cuerpo no responde completamente porque no hay un despertar completo. Despierta la parte encefálica, pero todavía no hay una conexión con el sistema periférico, eso genera mucha ansiedad y el paciente puede entrar en estado pre-sicótico y lo empieza a agrandar más, pero es momentáneo”.

Así, se pueden presentar alucinaciones, pesadillas e ilusiones, sensaciones que pueden durar 2 ó 3 minutos, pero hay casos en que duran hasta 10, indicó Arellano Troncoso.

Es común que la “parálisis del sueño” se presente en personas que cambian constantemente de turno laboral y prácticamente todas las personas lo han experimentado alguna vez en la vida y ocurre a cualquier edad, incluso en niños.

Si la sensación es frecuente, se recomienda una valoración médica por parte de un especialista en sueño o salud mental, como un siquiatra o neurólogo.