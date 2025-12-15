Se trabaja en fortalecimiento de Fiscalía de Coahuila: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, recibió el primer informe de gestión institucional del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, en el que destaca que la entidad vive su mejor etapa en materia de seguridad de los últimos 30 años.

“Trabajando en equipo estamos fortaleciendo la Fiscalía de Coahuila. Me dio mucho gusto recibir el Primer Informe de nuestro amigo el fiscal Federico Fernández Montañez. Gracias a la coordinación entre todas las instituciones de seguridad, la estrategia implementada y la voluntad total de entrarle con todo, hemos venido reduciendo considerablemente los delitos en nuestro Estado. Hoy Coahuila tiene los mejores indicadores a nivel nacional. Felicidades a todo nuestro gran equipo. En seguridad seguiremos con todo pa’ delante, a pasos de gigante”, destacó el gobernador.

Jiménez Salinas reconoció a Fernández Montañez por sus resultados al frente de la Fiscalía estatal, mismos que, aseguró, abonan a fortalecer el estado de derecho y la percepción de seguridad en territorio coahuilense.

Reiteró su respaldo, apertura y compromiso de trabajo coordinado para continuar blindando a Coahuila y ofrecer a la ciudadanía una mejor calidad de vida.

DESTACA FISCAL LOGROS

Fernández Montañez compareció ante el Congreso del Estado para presentar su informe de resultados, en el que destacó que Coahuila vive su mejor etapa en materia de seguridad de los últimos 30 años.

Dijo que para ello ha sido clave contar con un gobernador que atiende la seguridad, coordinación entre fuerzas de seguridad y los poderes, así como el papel de los ciudadanos.

El fiscal detalló que Coahuila cierra el 2025 como el segundo estado con menos homicidios dolosos a nivel nacional, de los cuales se resolvió prácticamente el 100 por ciento.

Agregó que la incidencia delictiva en la entidad se ubica como la más baja de los últimos 18 años. En 2025, informó, se han cumplimentado 117 por ciento más órdenes de aprehensión que en 2024, además de que se decomisaron alrededor de tres mil kilogramos de droga.

“Por primera vez en la historia, este año Coahuila obtuvo el segundo lugar con mejor percepción de seguridad en todo el país”, destacó, y agregó que Saltillo es la capital más segura de México, Piedras Negras la frontera más segura y que Torreón está entre las ciudades más seguras del país.

Destacó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció a Coahuila como el primer lugar en preservación del Estado de Derecho en 2025.

Fernández Montañez expresó que este año disminuyó el índice de narcomenudeo gracias a una estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez y que Coahuila tiene la red de vigilancia ciudadana más grande de Latinoamérica.

Destacó además la creación de la Fiscalía Especializada para el cuidado de Niñas, Niños y Mujeres, cuyo trabajo conjunto con la oficina Inspira, el DIF Coahuila, y los Centros de Empoderamiento de las Mujeres, ha permitido una disminución del 55 por ciento de feminicidios, en comparación con 2024, todos ellos resueltos.

“Tenemos un gobernador que le entra al tema de seguridad; sigamos en esta alianza por cuidar Coahuila”, mencionó Fernández Montañez.