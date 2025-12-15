Se trabaja en fortalecimiento de Fiscalía de Coahuila: Manolo Jiménez

Coahuila
/ 15 diciembre 2025
    Se trabaja en fortalecimiento de Fiscalía de Coahuila: Manolo Jiménez
    Jiménez Salinas destacó los indicadores obtenidos en la entidad en materia de seguridad. FOTO: CORTESÍA

El gobernador del estado recibió el informe de resultados del fiscal Federico Fernández, quien después lo presentó ante el Congreso del Estado

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, recibió el primer informe de gestión institucional del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, en el que destaca que la entidad vive su mejor etapa en materia de seguridad de los últimos 30 años.

“Trabajando en equipo estamos fortaleciendo la Fiscalía de Coahuila. Me dio mucho gusto recibir el Primer Informe de nuestro amigo el fiscal Federico Fernández Montañez. Gracias a la coordinación entre todas las instituciones de seguridad, la estrategia implementada y la voluntad total de entrarle con todo, hemos venido reduciendo considerablemente los delitos en nuestro Estado. Hoy Coahuila tiene los mejores indicadores a nivel nacional. Felicidades a todo nuestro gran equipo. En seguridad seguiremos con todo pa’ delante, a pasos de gigante”, destacó el gobernador.

TE PUEDE INTERESAR: Existía orden de aprehensión en Coahuila contra ‘El Limones’, confirma Fiscalía

Jiménez Salinas reconoció a Fernández Montañez por sus resultados al frente de la Fiscalía estatal, mismos que, aseguró, abonan a fortalecer el estado de derecho y la percepción de seguridad en territorio coahuilense.

Reiteró su respaldo, apertura y compromiso de trabajo coordinado para continuar blindando a Coahuila y ofrecer a la ciudadanía una mejor calidad de vida.

DESTACA FISCAL LOGROS

Fernández Montañez compareció ante el Congreso del Estado para presentar su informe de resultados, en el que destacó que Coahuila vive su mejor etapa en materia de seguridad de los últimos 30 años.

Dijo que para ello ha sido clave contar con un gobernador que atiende la seguridad, coordinación entre fuerzas de seguridad y los poderes, así como el papel de los ciudadanos.

El fiscal detalló que Coahuila cierra el 2025 como el segundo estado con menos homicidios dolosos a nivel nacional, de los cuales se resolvió prácticamente el 100 por ciento.

Agregó que la incidencia delictiva en la entidad se ubica como la más baja de los últimos 18 años. En 2025, informó, se han cumplimentado 117 por ciento más órdenes de aprehensión que en 2024, además de que se decomisaron alrededor de tres mil kilogramos de droga.

“Por primera vez en la historia, este año Coahuila obtuvo el segundo lugar con mejor percepción de seguridad en todo el país”, destacó, y agregó que Saltillo es la capital más segura de México, Piedras Negras la frontera más segura y que Torreón está entre las ciudades más seguras del país.

Destacó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció a Coahuila como el primer lugar en preservación del Estado de Derecho en 2025.

Fernández Montañez expresó que este año disminuyó el índice de narcomenudeo gracias a una estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez y que Coahuila tiene la red de vigilancia ciudadana más grande de Latinoamérica.

Destacó además la creación de la Fiscalía Especializada para el cuidado de Niñas, Niños y Mujeres, cuyo trabajo conjunto con la oficina Inspira, el DIF Coahuila, y los Centros de Empoderamiento de las Mujeres, ha permitido una disminución del 55 por ciento de feminicidios, en comparación con 2024, todos ellos resueltos.

“Tenemos un gobernador que le entra al tema de seguridad; sigamos en esta alianza por cuidar Coahuila”, mencionó Fernández Montañez.

Temas


Seguridad

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Federico Fernández Montañez

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la sesión legislativa se expusieron cifras relacionadas con seguridad, rezago en investigaciones y operatividad institucional.

Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo
Elementos de seguridad realizan recorridos de vigilancia en la franja fronteriza de Coahuila como parte de los operativos permanentes.

Coahuila registra en 2025 la cifra más baja de muertes de migrantes en una década
Esclavo del sistema

Esclavo del sistema

true

Se puede decir... Que sigue vigente la ‘inseguridad’
true

El reto de combatir la extorsión en año electoral
true

El oro del Rin y la tentación del caudillo: la disputa entre el poder y el amor
true

La narcopolítica no sólo es morena, también es azul