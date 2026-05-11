$!LFT: Esta es la fecha límite para recibir el pago de utilidades y qué hacer si no te las dan en 2026

El reparto de utilidades es una prestación contemplada en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo (LFT) que permite a los trabajadores recibir una parte de las ganancias obtenidas por las empresas o patrones derivadas de su actividad económica. Cada año, durante mayo y junio, miles de empleados esperan este pago, aunque también surgen dudas sobre las fechas límite, quiénes tienen derecho y cómo se calcula.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que laboran para una persona moral, es decir, una empresa, deberán recibir el pago de utilidades a más tardar el 30 de mayo.

En el caso de quienes trabajan para una persona física o patrón individual, el plazo vence el 29 de junio.

¿QUÉ SON LAS UTILIDADES?

Las utilidades representan una parte de las ganancias netas que obtiene una empresa o patrón por las actividades productivas o los servicios que ofrece en el mercado. Este reparto constituye un derecho constitucional de los trabajadores.

Actualmente, el porcentaje determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas corresponde al 10 por ciento de las utilidades netas.

¿CÓMO SE CALCULA EL REPARTO DE UTILIDADES EN MÉXICO?

La ley establece que la utilidad repartible debe dividirse en dos partes iguales.

La primera parte se distribuye por igual entre todos los trabajadores, tomando en cuenta el número de días laborados durante el año, sin importar el salario de cada persona.

La segunda parte se reparte en proporción al monto de los salarios percibidos por cada trabajador durante el año correspondiente.

¿QUÉ SALARIO SE TOMA EN CUENTA PARA EL REPARTO DE UTILIDADES?

Para el cálculo únicamente se considera el salario por cuota diaria, sin incluir conceptos adicionales como horas extras, primas, gratificaciones u otras prestaciones.

Cuando el salario es variable, se toma como base el promedio de las percepciones obtenidas durante el año.

En el caso de trabajadores de confianza, el salario utilizado como base para el reparto tendrá como límite el salario del trabajador sindicalizado o de base con mayor ingreso, aumentado en un 20 por ciento.